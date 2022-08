Corrupção. Penas negociadas esbarram em PS e PSD

As propostas do Governo de combate à corrupção chegaram ao Parlamento esta semana, sob a forma de proposta de lei, mas, se nem no PS são consensuais, ficam longe de colher o apoio do PSD, que tanto ambiciona um consenso em torno da reforma da justiça. “O Governo soçobrou. O que a ministra admite com aquela proposta de lei é que nós não conseguimos combater o crime sofisticado e, como não conseguimos, vamos introduzir a negociação de penas”, diz ao Expresso a deputada social-democrata Mónica Quintela, admitindo que há aspetos da proposta que até vão ao encontro do que o PSD tem falado — como as mudanças no Tribunal Central de Instrução Criminal e as regras para a separação de processos e eventual conexão futura —, mas outros aspetos, diz, são “um retrocesso civilizacional”.

E nisso o Governo não poderá contar com o PSD. O ponto mais polémico é o da negociação de penas, que, no entender do PSD, não é mais do que uma espécie de delação premiada. Quando apresentou as propostas, a ministra Francisca van Dunem recusou sempre a ideia de o Governo estar a avançar para um sistema de delação premiada, explicando que se trata apenas de “aperfeiçoar” os mecanismos para “dispensa” ou “atenuação de pena” para os denunciantes de esquemas de corrupção, bem como a hipótese de suspensão provisória do processo para quem, tendo estado envolvido no crime, o denuncie e colabore com a justiça.