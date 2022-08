União Europeia sem cadeira para Costa (para já)

A discussão foi lançada por um conselheiro de Estado, Marques Mendes, mas ganhou fôlego com a Cimeira Social, no Porto, na última semana, e com um elogio rasgado do comissário do Emprego: pode António Costa vir a ser presidente do Conselho Europeu, da Comissão ou ter qualquer outro cargo europeu? “É cedo para dizer”, adiantam ao Expresso fontes em Bruxelas. Apesar de várias admitirem que o primeiro-ministro tem capital político, há unanimidade num ponto: a discussão não está em cima da mesa e não há, para já, vontade declarada de se mexer nas cadeiras. A história europeia, de resto, tem provado que chegar a um lugar de topo na União Europeia não depende apenas de se querer lá chegar, mas de um conjunto de variáveis de difícil negociação e premonição, obrigando a conjugar o peso das famílias políticas, equilíbrios geográficos e até de género.

A oportunidade mais próxima chega dentro de um ano. Os líderes terão de decidir se mantêm Charles Michel à frente do Conselho Europeu, que junta os chefes de Estado e de Governo dos 27, por mais dois anos e meio. Porém, ao que o Expresso apurou, o belga quer continuar e tem margem para isso (até hoje, os seus antecessores foram sempre reconduzidos no cargo, cumprindo cinco anos). A sombra nesta ambição é o chamado Sofagate, o episódio polémico que marcou a recente visita à Turquia. Michel ficou mal na fotografia, ao sentar-se numa cadeira semelhante à do Presidente turco, enquanto a presidente da Comissão era relegada para um sofá lateral. Foram agitadas as águas da desigualdade de género, expostas as divergências e competições entre Michel e Von der Leyen, e do Parlamento Europeu ouviram-se fortes críticas à continuidade do belga no cargo. No entanto, não só os eurodeputados não têm poder para fazer cair o presidente do Conselho Europeu como dos líderes não houve movimentos nessa direção.