Um dia em cheio no Alto Minho. Marcelo elogia voluntarismo e alegria dos minhotos (assombrada pela prospeção de lítio)

O relógio de 1889 acabava de bater as 11 horas quando Marcelo Rebelo de Sousa deixou, esta terça-feira, o hotel onde pernoitou, em Caminha, na primeira noite da Presidência Aberta em curso por cinco concelhos não calcorreados ao longo do primeiro mandato. Aplaudido entre vivas ao Sporting, o presidente dos afetos não se fez rogado às selfies da praxe.

Sem pressas, tirou fotos com miúdos e graúdos e ouviu queixas das reformas “pobrezinhas” que teimam em não esticar para pagar o IMI. “Lá vão mais de €200”, lastimou-se uma reformada, amargura esquecida logo que o presidente agarrou no telemóvel para registar o momento para mais tarde recordar.

Mais atrás, Joaquim Guerreiro, 60 anos, envergava uma camisola com a mensagem 'Não ao lítio!' Serra d' Arga luta pela Vida' estampada. Natural da freguesia de Lanhelas, ouviu na véspera o Presidente da República afirmar que “estava convencido de que nunca haverá minas de lítio” na Arga, mas Joaquim desconfia: “Dizer é fácil, acontecer é outra. Tenho receio que o Governo e o poder económico não resistam à prospeção de uma área privilegiada da Rede Natura 2000", confidencia, advertindo que, se tal vier a suceder, a “mina a céu aberto irá poluir rios, o ar e a terra que atrai turistas todo o ano, não o turismo de massas, sazonal, que não interessa a ninguém por aqui”.

Em Venade, pequena freguesia de Caminha, a prospeção de uma mina de lítio voltou a assombrar a visita presidencial. Um grupo de homens e mulheres exibiam bandeiras em que se lia em letras gordas 'Mina? Não', 'Não às minas, sim à vida!' ou ainda 'Mulheres à Serra D'Arga, Pela Nossa Mãe Terra'. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a tranquilizar as gentes locais, lembrando que a nova legislação da mineração “é tão complexa que a probabilidade de tal vir a suceder é muita baixa”, até porque está pedida uma “apreciação” ao despacho governamental, apresentada pelo Bloco de Esquerda no Parlamento.

Marcelo, “uma pessoa 5 estrelas”

Rosa Silva, “já muito mais sossegada” com as palavras do Presidente - “uma pessoa 5 estrelas e de quem já gostava como comentador na televisão” - lá pediu uma selfie com a “cadelinha Nina” ao colo. “É um homem de palavra e acredito que vai travar esta desgraça”, confia.

Mais descontraída, foi a visita à empresa vinícola Quinta do Soalheiro, em Melgaço, onde Marcelo provou um Alvarinho Bio 2020 que, de pronto, titulou de “perigosamente macio”. Para Marcelo, que não esquece a sua ligação familiar de “baixo minhoto” a Celorico de Basto, classificou a inovação dos altos-minhotos como “do melhor que há no mundo”, após uma breve incursão à adega, ao processo de produção e engarrafamento dos vinhos verdes da região que conquistaram os mercados internacionais.

Recebido por António Cerveira, família e funcionários da casa - que aumentarem de 24 para 36 em plena pandemia -, o Presidente da República louvou o “caso de investimento anticíclico” e o projeto que une gerações passadas, o presente e assegura o futuro. Marcelo não se fez ainda rogado para experimentar um blusão feito de restos de bagaço de uva, que noutros tempos ia para o lixo e agora se transforma em material para calçado, roupa e sacos.

“O minhoto sempre foi voluntarioso, alegre, otimista, solidário”, lembrou Marcelo Rebelo de Sousa, rematando ser gente que “transforma o pequeno em grande, das propriedades às famílias”, devido ao seu espírito gregário. “O drama das sub-regiões mais distantes dos grandes centros urbanos é a fixação de pessoas, mas é com este tipo de projetos inovadores, sustentáveis, que se cria condições para uma maior coesão territorial e social”, vaticinou.

Como o início da tarde já ia adiantado, o chefe de Estado, a quem fora anunciado que na quinta se fazia fumeiro, lá perguntou pelos enchidos, uma das iguarias de um repasto farto, à minhota.

Num dia em cheio, já com uma hora e meia de atraso, ainda em Melgaço, foi visitar a Associação de Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM), não se furtou aos trabalhos manuais com os utentes de várias idades e deixou a promessa de voltar com mais tempo.

Pelo meio, anunciou o fim da cerca sanitária em Odemira e apelou à sensatez nos festejos de toda a natureza, numa alusão preventiva às celebrações esperadas pela conquista do título nacional de futebol do Sporting.

Ao final do dia, fez uma incursão ao Museu do Cinema local, inaugurado em 2005, para acolher o espólio que o escritor e crítico de cinema francês Jean Loup Passek doou ao município de Melgaço. E ainda houve tempo para dar um salto para ir conhecer de perto o Grupo de Teatro Comédias do Minho, em Paredes de Coura. Esta quarta-feira, a volta ao Minho continua em Arcos de Valdevez.