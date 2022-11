Paulo Rangel pede “demissão voluntária” do secretário de Estado João Galamba

O eurodeputado Paulo Rangel pede “a demissão voluntária” do secretário de Estado João Galamba, depois de o mesmo se ter referido ao programa de informação “Sexta às 9”, da RTP, como “estrume” e “coisa asquerosa". Paulo Rangel acusa, ainda, o Governo de adotar um “bullying anti-democrático”.

“Em qualquer país do mundo livre, um comportamento deste tipo só tem uma saída digna: a demissão voluntária do autor. E, na falta desta, só tem outra saída, mas já indigna: a demissão e imediata exoneração do secretário de Estado por parte do primeiro-ministro”, escreveu o eurodeputado num artigo de opinião no jornal “Público”.

Paulo Rangel criticou, também, “a resposta da comunicação social a uma ofensa e ofensiva deste calibre”, considerando-a “frustre”. “Hoje é o 'Sexta às 9' e Sandra Felgueiras; amanhã serão seguramente outros. Numa altura em que tantos pleiteiam pela 'linguagem politicamente correta', este é um exemplo – aliás, com possíveis conotações sexistas – de uma 'incorrecção linguística' máxima”, lê-se.

O político salienta que “esta atitude corresponde a um padrão de 'assédio à democracia' que, cada vez mais aberta e descaradamente, pauta a atuação do executivo”, acrescentando que “a ideia é matar o mensageiro e não contraditar a mensagem". "Esta 'fulanização' da política, aliada a uma subalternização dos adversários e a um linguajar hostil e ofensivo, desgasta e degrada profundamente a democracia”, sublinha.