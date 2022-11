Marcelo sobre caso Ihor: “É uma boa notícia para a justiça portuguesa”

Não comenta casos concretos mas Marcelo Rebelo de Sousa, que tem sido crítico em relação à lentidão da justiça, sublinha que no caso da morte de Ihor Homeniuk, tem de “comentar favoravelmente dois pontos”. O primeiro, o papel da comunicação social, “muito importante de alertar para a questão”. O segundo, a rapidez do processo.

“Estamos a falar de um processo do ano passado - e não do início do ano - estamos em meados de 2021 e já temos uma primeira decisão. É uma boa notícia para a justiça portuguesa”, considerou o Presidente da República, à margem de uma visita ao jornal e rádio “Caminhense”, em Caminha, na tarde desta segunda-feira.

Na leitura do acórdão do Caso Ihor, esta segunda-feira, o juiz Rui Coelho deu como provado que as agressões provocaram a morte de Ihor Homeniuk, mas não que os inspetores do SEF, Duarte Laja, Bruno Sousa e Luís Silva quisessem matar – ou que soubessem que as agressões e o facto de o deixarem algemado podia provocar a morte do cidadão ucraniano, a 12 de março de 2020, no aeroporto de Lisboa.

Luís Silva e Duarte Laja foram condenados a nove anos de prisão por ofensas corporais agravadas (o primeiro foi absolvido da acusação de posse de arma proibida); Bruno Sousa foi condenado a sete anos de prisão. Ficam os três em prisão domiciliária.