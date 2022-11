Catarina Martins e a ‘bazuca’: “Já vimos este filme, promete-se o que ainda não está decidido e depois vem austeridade”

Bazuca, sim, solidariedade europeia também, mas é preciso esperar para ver quais são as contrapartidas e os termos do acordo da Comissão Europeia com os Estados-membros. Em entrevista ao jornalista Miguel Sousa Tavares, na TVI, Catarina Martins afirma que "a bazuca que está a ser apresentada" com grande pompa e circunstância não é mais do que "dinheiro dos quadros comunitários futuros apresentado de outra forma", e avisa: "Temos de ter cuidado, não vá alguém daqui a dois anos dizer que é preciso austeridade".

"Já vimos este filme: promete-se agora o que ainda não está decidido para depois se cobrar de forma ruinosa aos países do sul da Europa", disse a coordenadora do Bloco de Esquerda, afirmando que é preciso acordo para desbloquear os fundos comunitários do Plano de Recuperação e Resiliência, e lembrando que esse acordo ainda não aconteceu -- nomeadamente porque ainda não houve acordo sobre a "taxação dos gigantes das multinacionais" para compensar.

Segundo Catarina Martins, a discussão tem de ser "franca" com tudo o que está em causa. "Não digo que não precisamos desse investimento, precisamos, mas temos de ter o cuidado de ter uma discussão pública franca, não vá alguém daqui a dois anos dizer que depois é preciso austeridade", alertou.

Questionada sobre as vacinas contra a covid-19 e a quebra de patentes - há muito defendida pelo Bloco de Esquerda - Catarina Martins disse ser incompreensível que Portugal não o defenda, juntando-se a países como a Alemanha e França que têm "grupos farmacêuticos com interesses". Mais: até o Papa Francisco pediu a libertação das patentes, lembrou.

No entender da coordenadora bloquista, com a Organização Mundial de Saúde a dizer que há capacidade produtiva que não está a ser aproveitada, e com países com capacidade produtiva como a Índia e a África do Sul a pedir essa autorização, não é compreensível que isso não aconteça, sublinhando que tal não invalida o controlo adequado e a monitorização apertada na produção e distribuição de vacinas.

Catarina Martins compara mesmo a covid-19 ao vírus da SIDA no sentido em que foi a libertação de patentes que permitiu universalizar o tratamento do VIH e, com isso, fazer os avanços hoje conhecidos. "Se não fosse a quebra de patentes no VIH SIDA não tinha sido possível os avanços que foram, é isso que está aqui em causa", disse, criticando o lucro das farmacêuticas com o negócio das vacinas em contexto de pandemia.

A "frustração" pelo que se vê em Odemira. BE quer mudar lei que criou em 2016

A propósito da exploração dos imigrantes nos trabalhos agrícolas em Odemira, Catarina Martins admitiu que "está toda a gente calada" e que se sente "frustrada" pelo que não foi feito. A esse propósito lembrou uma lei criada em 2016 por iniciativa do Bloco de Esquerda sobre "trabalho forçado" que, admite Catarina Martins, não está a funcionar. E é preciso mudar.

"Quem fez a lei fomos nós. Mas reconhecemos que a lei não serve porque, primeiro, há cumplicidade das autoridades e ninguém fiscaliza o que deve, e, depois, como as empresas são criadas na hora e desaparecem no minuto seguinte não há empresas para processar", afirma. Ou seja, é preciso adequar a lei à realidade existente, obrigando a que todos sejam responsabilizados ao mesmo tempo - dos administradores aos empresários.

"Quem é que está a lucrar com aquilo? Aquelas pessoas são exploradas em nome do lucro de alguém", atira, pedindo mais fiscalização efetiva. "Está toda a gente calada e este é um negócio feito à conta da exploração dos direitos humanos", disse na mesma entrevista.