Marques Mendes: "Primeiro-ministro não tem apenas responsabilidades sobre a Europa. Também tem de pôr ordem na casa"

Em Odemira "fez-se tudo ao contrário (...) mas a grande responsabilidade no meio disto tudo é do primeiro-ministro que tem de dar atenção a coisas que se passam cá dentro" por muito ocupado que ande com a Europa, disse Luís Marques Mendes no seu comentário semanal na SIC.

O ministro Eduardo Cabrita foi "desajeitado e trapalhão". Além disso, "esta semana toda a gente se pronunciou sobre Odemira. [Mas] será que o país sabe que há uma secretária de Estado para a Integração e as Migrações? Acho que não sabe, mas há! Chama-se Cláudia Pereira e é suposto tratar destas matérias. Devia ser a primeira a aparecer e a explicar. Só que não aparece, não dá a cara, ninguém a vê, parece desaparecida em combate. Um mistério. Era bom que as televisões a convidassem" a dar explicações sobre o que se passa em Odemira.

O comentador da SIC foca a crítica nesta responsável governamental que disse publicamente: “Odemira é exemplo de integração de emigrantes”. Exemplo de integração? Com as condições desumanas em que muitos vivem? Uma secretária de Estado que diz isto está a legitimar tudo. Deve ser por isso que agora nem sequer aparece".

A requisição civil do ZMAR também foi alvo da crítica de Marque Mendes: "A requisição civil, aconteceu o que sempre acontece com o ministro Cabrita. Uma trapalhada. O que o ministro devia ter feito era dialogar com o ZMAR, acordar condições de utilização pelos imigrantes e, só em caso de manifesto desacordo, recorrer seletivamente à requisição civil. Como fez o contrário deu a trapalhada que se vê. Confusão, avanços e recuos".

As Centrais Sindicais "têm de mudar de atitude, sobretudo a CGTP. Quando há um problema na função pública, movimentam-se logo. Aqui, tem havido sistemáticas violações dos direitos dos trabalhadores e nada fizeram".

Uma novidade e dois elogios

A grande novidade na área económica que Marques Mendes quis lembrar é que Vítor Bento será o próximo presidente da Associação Portuguesa de Bancos. [Recorde-se que o Expresso tinha noticiado esta quinta-feira que o sucessor de Faria de Oliveira iria ser Vítor Bento, atual presidente da SIBS, último presidente do extinto BES e primeiro presidente do Novo Banco].

O elogio mais breve vai para Vítor Sereno, embaixador de Portugal no Senegal, que vai criar uma app para facilitar a vida dos investidores naquela zona, fazendo assim "diplomacia económica".

No que toca à Cimeira Social que se realizou esta sexta-feira e sábado no Porto, o grande elogio vai para o primeiro-ministro António Costa, como que a contrabalançar a crítica assertiva que Marques Mendes lhe fez no caso de Odemira: "Esta Cimeira é uma vitória pessoal e política de António Costa. Não é uma vitória com resultados imediatos e concretos porque a matéria social é competência dos Estados e não da UE. Mas é uma vitória simbólica, pelo sinal, pela orientação e pela estratégia".

Mendes lembra que a União Europeia tem problemas estruturais apesar dos louros colhidos no Porto: "A UE tem 16,9% de desemprego jovem", 21% da população a viver no limiar da pobreza, e uma "desigualdade salarial séria", já que em média as mulheres ganham menos 14,1% que os homens.

Memofante para Moniz da Maia

Sobre a polémica em volta dos prémios de gestão no Novo Banco, Marques Mendes disse: "Enquanto o Estado estiver a financiar o Novo Banco, aprovar prémios para a sua gestão é uma insensatez, uma provocação, um comportamento pornográfico. Indigna qualquer pessoa. O que mais devia preocupar os banqueiros era a credibilização da sua imagem e da imagem da Banca. Muitos banqueiros têm-no feito. Mas estas decisões geram efeito contrário. São decisões incendiárias".

Sobre a audição do empresário Bernardo Moniz da Maia em sede de comissão na Assembleia da República, Mendes lembra o caso de Joe Berardo e lamenta as alegadas faltas de memória: "São sempre iguais: devem milhões mas nunca sabem de nada, nunca conhecem nada, nunca são responsáveis por nada".

Marques Mendes referiu ainda que João Galamba devia demitir-se, ou ser demitido pelo primeiro-ministro, do cargo de secretário de Estado Adjunto e da Energia por ter chamado no Twitter "estrume" e "coisa asquerosa" ao programa da RTP "Sexta às 9".