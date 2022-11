Augusto Santos Silva está confiante de que o Governo vai cumprir mandato até 2023

O ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que o Governo vai cumprir o mandato até 2023, o que considera “ser do interesse do país”. “Não vejo em Portugal nenhum clima, nem político, nem económico, nem sequer um comportamento, quer dos parceiros parlamentares quer da oposição que indicie qualquer crise", afirmou Augusto Santos Silva, em entrevista ao “Observador”. Se ele próprio se manterá no Executivo, “não depende de mim”, sublinhou.

No plano da política nacional, o governante comentou também o recente conflito entre Rui Rio e António Costa, para o desvalorizar. “Nem eu, nem o dr. António Costa, nem o dr. Rui Rio, que também é um portuense, somos vidrinhos de cheiro. Todos os três gostamos de expressões que as pessoas compreendam. Portanto, é natural que neste ou naquele momento haja expressões mais vivas de parte a parte”, considerou Santos Silva, para acrescentar: “É natural que estando a quatro meses de eleições as várias forças políticas sinalizem aquilo que as divide, mais do que aquilo que as une”

O ministro recusou fazer parte do grupo de confiança ou estar entre os titulares do Governo mais próximos de José Sócrates. “Não era um grupo de confiança. Fazia parte do núcleo de coordenação política dos dois governos de José Sócrates”, disse, garantindo nunca ter dado conta da existência de “outro Silva, ainda por cima Santos Silva”. “Vejam o parolo que eu sou”, foi a expressão usada pelo ministro ao “Observador”, considerando existir no caso Sócrates “ uma componente ética, uma componente política e uma componente penal”.

“Em relação à componente ética, não tenho nenhuma pretensão de dar lições de moral seja a quem for”, adiantou, para afirmar que “do ponto de vista político, as coisas estão claras”. “Este não era um processo em que o Partido Socialista fosse parte”, frisou, lembrando exatamente o que foi dito em 2014, quer pelo “engenheiro Sócrates, quer por António Costa”.

Quanto à questão penal, a opinião de Augusto Santos Silva é que, “durante muito tempo, demasiado tempo, na minha opinião, nem sequer conhecíamos a acusação”. “Agora conhecemos a acusação, a decisão instrutória e portanto precisamos todos de ver as duas partes (acusação e defesa) explicarem os factos, apresentarem as provas e uma instância independente, chamada tribunal, apurar responsabilidades”, concluiu.

Processo de vacinação foi "bem conduzido" pela União Europeia

Na entrevista, concedida pouco antes do início da Cimeira Social, no Porto, o ministro disse ainda não ser “ bruxo”, para adivinhar se António Costa “poderá ser um dia presidente do Conselho Europeu” e falou sobre algumas das questões que marcam a atualidade da União Europeia.

O processo de vacinação foi uma delas, matéria em que Santos Silva defendeu o papel europeu. “Tem sido um processo bem conduzido, com resultados e foi uma decisão importantíssima por parte dos Estados-membros”, afirmou. “Tivemos um percalço que foi o falhanço da AstraZeneca nas obrigações contratuais, mas termos feito várias aquisições permitiu-nos ir compensando esse falhanço, esse sobressalto.”

Quanto à posição portuguesa sobre o levantamento das patentes, o ministro adiantou que o país seguirá Bruxelas, repetindo o entendimento da Comissão Europeia. “A possibilidade de levantamento temporário da propriedade intelectual está prevista nas regras internacionais, mas é uma possibilidade de ultimo recurso”, lembrou. “Temos que proteger quem inova. Agora, em circunstâncias excecionais podemos ter que usar todos os instrumentos ao nosso dispor e esse é um deles”, admitiu Santos Silva.

Sobre a ausência (presencial) da chanceler alemã, Angela Merkel, na Cimeira Social e a passagem da cimeira com a Índia a reunião informal, o governante recusou a ideia de daí resultar enfraquecida a presidência portuguesa.

“A cimeira com a Índia realiza-se amanhã [sábado], portanto é falso que tenha sido adiada”, sublinhou, explicando ter sido adiada a cimeira bilateral inicialmente prevista, “aproveitando a presença do primeiro-ministro, Narendra Modi em Portugal”.

Santos Silva reiterou que “apesar das condicionantes, a cimeira vai produzir uma importante declaração política, a declaração do Porto”, fazendo questão de frisar que “a chanceler vai participar na cimeira, no jantar e amanhã no Conselho Europeu informal e também na cimeira com a Índia, mas por videoconferência, por ter uma situação pandémica mais complicada”.