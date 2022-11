PRR recupera medidas da troika para os hospitais (e um aperto no Orçamento)

Concentrar as urgências da Grande Lisboa e Grande Porto já em 2022. Mudar o funcionamento e gestão dos hospitais, impondo-lhe objetivos financeiros estritos também no próximo ano. Reforçar o papel do Ministério das Finanças nesta avaliação contínua. O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que o Governo entregou em Bruxelas promete muitos milhões para melhorar o SNS, mas traz de volta várias linhas de ação definidas com a troika, mostram as 1738 páginas do Plano que o Governo tinha escondido inicialmente, e que o ministro Nelson de Souza chegou a classificar como “sem qualquer tipo de valor” — mas que tornou público no domingo, depois da manchete do Expresso.

A necessidade de fazer uma “reforma hospitalar”, para diminuir os alegados desperdícios no SNS e ganhar “eficiência”, é uma velha recomendação de Bruxelas, mas foi também um cavalo de batalha de vários ministros das Finanças. Como Mário Centeno, por exemplo: no verão de 2019, forçado a desbloquear à última hora a contratação de pessoal para as urgências, o ex-ministro chegou a pressionar Marta Temido com essa reforma — mas depois Centeno saiu e a pandemia mudou tudo.