Morte de Carlos Bernardes: Oestecim declara três dias de luto intermunicipal

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oestecim) lamentou esta segunda-feira a morte do presidente da Câmara de Torres Vedras, que "trabalhou afincadamente em prol" da região, e decretou três dias de luto intermunicipal.

"Foi com profundo pesar que a Comunidade Intermunicipal do Oeste recebeu a notícia do falecimento do presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardo, esta segunda-feira", lê-se numa nota da Oestecim.

A Oestecim presta, assim, "sentida homenagem à memória do presidente torriense que, com o seu empenho, dedicação e determinação, trabalhou afincadamente em prol da promoção, defesa e desenvolvimento do Oeste".

Afirmando que a morte de Carlos Bernardo é uma "enorme perda" para a região e para o país, a Oestecim endereça "sentidas condolências" à família e amigos. "A Oestecim declara, a partir de hoje, três dias de luto intermunicipal", é ainda indicado no comunicado.

O presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes, foi hoje encontrado morto em casa, em circunstância ainda por esclarecer. Carlos Bernardes, 53 anos, era presidente daquela autarquia desde 1 de dezembro de 2015.

Em março, a comissão política de Torres Vedras do PS aprovou a recandidatura de Carlos Bernardes à presidência do município, no distrito de Lisboa, nas autárquicas deste ano. Carlos Bernardes ganhou pela primeira vez a corrida à presidência da câmara em 2017 e foi vice-presidente entre 2005 e 2015.

Em 2015, assumiu o cargo de presidente quando o então líder do executivo, Carlos Miguel, renunciou ao mandato para assumir funções no Governo.