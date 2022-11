Rui Rio critica “hipocrisia” de Costa em entrevista “de nível rasteiro” e lembra “nomeação do procurador europeu”

Rui Rio considera que a entrevista de António Costa a TSF/DN/JN teve um “nível rasteiro” e que o primeiro-ministro revelou “hipocrisia”.

“Numa entrevista de nível rasteiro, António Costa critica o meu discurso do 25/Abril e diz que o PSD quer atacar a independência do poder judicial. Diz isto, na semana em que o Parlamento Europeu o critica pela politização que fez na nomeação do procurador europeu. Que hipocrisia!”, pode ler-se no tweet publicado às 11h12 deste domingo

Na segunda parte da entrevista a TSF, “Diário de Notícias” e “Jornal de Notícias”, o primeiro-ministro disse que o líder da oposição “odeia jornalistas e magistrados" e que, apesar ter surgido para discutir o Centro com o PS, o PSD está a disputar a Direita com o Chega.

“Um cata-vento tem uma grande vantagem sobre o dr. Rui Rio: é que um cata-vento ao menos tem pontos cardeais, o dr. Rui Rio não tem. O dr. Rui Rio diz coisas que nem tem noção, presumo eu, do que está a dizer em matéria de Justiça. Como sabe, há duas categorias profissionais que ele odeia: uns são os senhores, os jornalistas, e a seguir são os magistrados. E a verdade é que um político num regime democrático pode até não gostar muito das coisas que os senhores escrevem, eu muitas vezes não gosto, mas temos de respeitar e não temos de desenvolver ódio relativamente à Comunicação Social. Assim como temos de respeitar as decisões judiciais. O dr. Rui Rio apareceu na liderança do PSD como querendo disputar o Centro ao PS e agora já está naquela fase de disputar a Direita ao Chega. E muito mais perigoso do que o Chega é a contaminação do PSD pelas ideias do Chega.”

O PM manteve na entrevista atual o lema "à política o que é da política e à justiça o que é da justiça", proferido aquando da detenção de Sócrates, e garantiu que o mesmo não desresponsabiliza a política: “É uma forma de respeitar o princípio da separação de poderes. Imagine o que era eu, como líder da oposição ou como primeiro-ministro, permitir-me opinar sobre esta ou aquela decisão judicial. Há uma enorme diferença entre mim e o dr. Rui Rio. O dr. Rui Rio proclama à segunda, quarta e sexta grandes princípios e depois à terça, quinta, sábado e domingo esquece-se dos princípios e lá vai na onda”.

E acrescentou: “O discurso dele do 25 de Abril, que felizmente poucas pessoas repararam porque a sessão foi obviamente marcada pela excelência do discurso do Presidente da República, é da maior gravidade. Porque dá voz ao populismo contra a impunidade e a conclusão que tira é que é necessário dar uma machadada na independência das magistraturas, com aquela peregrina perseguição que faz ao Ministério Público e à necessidade de os políticos terem uma maioria no Conselho Superior do Ministério Público”.