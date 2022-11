Marques Mendes: entrevista de Costa foi uma “tentativa de refazer a geringonça”

Luís Marques Mendes considerou esta noite que os ataques de António Costa ao líder do PSD foram “um exagero”, “até deselegantes”, mesmo entendendo o comentador que o partido se tem “colocado a jeito”, nomeadamente com opções políticas como a aproximação ao Chega, “um erro enorme”.

Sobre a segunda parte da entrevista concedida à TSF, “Diário de Notícias” e “Jornal de Notícias” - onde o o primeiro-ministro afirmou que “um cata-vento tem uma grande vantagem sobre o dr. Rui Rio”, porque “um cata-vento ao menos tem pontos cardeais” -, Marques Mendes disse ainda que António Costa teve dois objetivos: o de “encostar o PSD ao Chega e até à extrema-direita”, para conquistar os eleitores do centro, e foi uma “tentativa de refazer a geringonça”.

“Costa sentiu essa necessidade e tem razão”, conclui Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário na SIC.

Quanto à apreciação global da entrevista, o comentador considerou que Costa falhou ao não apresentar ao país “uma causa mobilizadora, uma meta”, algo que “nesta altura é esperado de um primeiro-ministro”.

Sobre a situação da pandemia em Portugal, Marques Mendes saudou a passagem do país “do pântano para o oásis em poucos meses”, uma evolução cujo mérito atribuiu “ao Governo”, aos portugueses, “que estão mais responsáveis”, e ao processo de vacinação em marcha.

Outro tema comentado foi a resposta que as declarações de João Cravinho mereceram do PS. Ex-ministro fez críticas duras ao partido, acusando o Governo de José Sócrates de ter barrado projetos sobre corrupção, tendo a vice da bancada do partido Constança Urbano de Sousa considerado que Cravinho está “com a memória um pouco afetada”.

Para Marques Mendes, trata-se de uma resposta “inaceitável”, que reflete como a questão Socrates “é ainda um incómodo” para os socialistas.

O comentador deixou, por fim, uma palavra para a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e o anúncio relativo à criação de residências universitárias para os filhos dos funcionários públicos. “Foi injusta e preconceituosa”, disse Marques Mendes, lembrando, além do mais, que o sector privado sofreu mais com o desemprego e a perda de rendimentos.