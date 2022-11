Presidente do Governo Regional dos Açores: “Se há normalização do Chega, estamos todos a fazê-la”

Aterrou em Lisboa no 25 de Abril, um dia depois de ver o seu primeiro orçamento aprovado com baixa geral de impostos. Só o PS e o BE votaram contra. Na primeira entrevista desde a eleição, José Manuel Bolieiro diz que experiência governativa não é “tática de sobrevivência politiqueira” e sai em defesa dos deputados do Chega, que o surpreenderam pela positiva, e que, diz, não querem reduzir beneficiários do RSI tout court. Mais: partido de Ventura não deve ser “diabolizado”. A isto chama-se democracia. Presidente do Governo regional não arrisca prever o futuro mas aconselha Rio a não excluir ninguém: “Logo se vê”.

Que tipo orçamento é este: um orçamento em que acredita ou uma manta de retalhos para ter aprovação garantida?

Não é uma manta de retalhos porque cumpre na íntegra o que está no programa de governo. Nós entendemos que deve haver uma desgovernamentalização através da diminuição da carga fiscal, e isto está no programa de governo mas é um objetivo comum, não um retalho. É um objetivo agregador. Só o PS e o BE ficaram de fora. O que nem é mau: é vantajoso para a afirmação das alternativas. Com esta governação e esta maioria parlamentar há uma diminuição de impostos: é um objetivo estratégico de relançamento da economia.