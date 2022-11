Processo disciplinar. Nem lista afeta a Rio o apoiou

Está tudo em aberto. O Conselho de Jurisdição Nacional do PSD vai decidir, no próximo mês de maio, se avança ou não com as sanções propostas pelo presidente daquele ‘tribunal’ a Rui Rio e ao líder parlamentar, Adão Silva, por não terem dado cumprimento a uma moção aprovada em congresso que apelava à realização de um referendo à eutanásia. Rio pode levar uma reprimenda e Adão Silva pode perder o mandato. Ainda não há acordo sobre o desfecho, mas uma coisa é certa: todos os membros do Conselho de Jurisdição entendem que, ao contrário do que diz a direção do PSD, a moção era para ser cumprida. Incluindo os três membros eleitos na lista de Rio e afetos à direção do partido: Fernando Negrão, ex-líder parlamentar e candidato autárquico escolhido por Rio para Setúbal, Pedro Roseta, fundador do partido, e Paula Reis.

A queixa apresentada por um militante de Braga, em outubro, acabaria arquivada, mas a deliberação então elaborada pelo ‘tribunal’ do PSD deixava as bases para o processo disciplinar em curso: a moção sectorial aprovada em congresso é de “acatamento obrigatório por parte da Comissão Política Nacional e da Direção do Grupo Parlamentar”. “Afirmar o oposto seria entender que os demais órgãos do PSD não estão obrigados ao cumprimento das deliberações do Congresso quando estas contêm objetivos concretos, viáveis e temporalmente definidos. Tal configuraria um desrespeito pela letra da Lei Fundamental, pelas votações dos seus delegados no órgão máximo, bem como o defraudar das legítimas expectativas dos militantes que se dedicam a redigir moções temáticas”, lê-se no texto, que explica por que motivo “nem todas as moções vinculam o partido do mesmo modo” mas aquela sim.