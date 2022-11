PAN. Inês de Sousa Real apresenta lista de continuidade com 11 novos membros

A líder parlamentar do PAN, Inês de Sousa Real, apresentou esta segunda-feira a lista da sua candidatura à CPN, que vai a votos no VIII Congresso do partido, agendado para 5 e 6 de junho em Tomar.

Entre os 27 membros da lista para o órgão do partido, 14 são mulheres e 13 são homens. Trata-se de uma "lista de continuidade", tal como já tinha avançado ao Expresso Inês de Sousa Real, que mantém 16 dos membros da CPN e inclui 11 novos elementos. Além de Bebiana Cunha, são candidatos a membros efetivos da CPN Nelson Silva, que vai substituir André Silva no Parlamento, e Pedro Neves, deputado na Assembleia Legislativa dos Açores.

Já Manuela Gonzaga, escritora e ativista que já foi candidata do partido nas eleições presidenciais de 2015, é a mandatária da candidatura, sob o mote "As Causas Primeiro".

Num vídeo dirigido aos militantes, Inês de Sousa Real afirma que todos os membros da lista estão empenhados em prol da defesa dos valores do PAN, numa altura de renovação interna do partido e de crise económica e social no país.

"Queremos manter-nos fiéis às nossas causas, como sendo o combate à crise climática, a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, a proteção e o bem-estar animal, o combate às desigualdades sociais que ainda persistem, a promoção da inclusão e a erradicação de todas as formas de violência", declara a candidata a porta-voz do PAN.

Sublinhando que o período de renovação do partido "ocorre num momento muito complexo para o país, social e económico, que carece de respostas estruturais", Inês de Sousa Real diz que quer que o "trabalho que o PAN tem desenvolvido nos últimos anos nas áreas da educação, saúde, habitação, corrupção "sejam também reconhecidos como causas do partido, porque de facto é o único partido com uma visão integrada, de longo prazo, sobre este assuntos."

A candidata a porta-voz do PAN apela ainda a contribuição de todos os militantes e delegados para a moção de estratégia que visa responder aos "grandes desafios" do futuro e que tem de ser entregue até esta sexta-feira.

Apesar de os estatutos do PAN não preverem a impossibilidade de se acumular os cargos de porta-voz da CPN e líder parlamentar, Inês de Sousa Real já garantiu que, caso seja eleita, tenciona manter a tradição e ceder o seu lugar no comando da bancada parlamentar.

Foi no início de março que Inês de Sousa Real anunciou que era candidata à liderança do PAN, após uma semana de reflexão depois de André Silva ter comunicado que deixaria o lugar de porta-voz e o Parlamento em junho.

Na altura, a candidata defendeu que seria importante inaugurar uma liderança no feminino no PAN e apelou à união do partido após um ano marcado por saídas.