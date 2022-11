Um Abril com "populismos" e outros antidemocratas. Todos vêem o risco em Ventura, menos um

A dada altura no discurso do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues diz que "uma das virtudes da democracia e da liberdade" é a de permitir que se ouçam todos os tipos de discursos, "incluindo os antidemocratas". Dois anos depois da chegada àquela casa da uma força política que se assume como populista, de extrema-direita, o Parlamento e os partidos ainda não sabem bem lidar com a sua existência nem como combatê-la dentro das regras democráticas.

