Marques Mendes: “Sócrates foi o ausente mais presente nas comemorações” do 25 de Abril

No habitual espaço de opinião na SIC, Luís Marques Mendes afirmou que “Sócrates foi o ausente mais presente nestas comemorações” do 25 de Abril. Para o comentador político, “o fantasma de Sócrates andou por ali”, bem presente nos discursos dos dirigentes políticos, notando que apenas o Presidente da República conseguiu fugir a esse “efeito”.

Durante a sua análise no “Jornal da Noite” deste domingo, Marques Mendes frisou que “não houve quase ninguém — com exceção do Presidente da República — que não tenha falado de Justiça, combate à corrupção ou transparência”, tudo porque “ninguém quer ficar associado a um ativo tóxico”.

O comentador vai mais longe e nota que “há uma espécie de campeonato para saber qual é o partido mais anticorrupção”, o que, acrescentou Marques Mendes, “até pode ser útil”, desde que seja “um campeonato com alguma racionalidade”.

Na visão do comentador, a vantagem do “fenómeno anti-Sócrates” é que “fez com que os partidos se unissem em grande medida”.

Marcelo “surpreendeu” com discurso “intemporal e acima dos partidos”

Nota “excelente” recebe Marcelo Rebelo Sousa por parte de Marques Mendes, uma vez que o Presidente da República “surpreendeu” o comentador.

“Não surpreendeu na qualidade, porque ele não sabe fazer maus discursos, todos são bons e este não fugiu à regra”, vincou Luís Marques Mendes. “Onde surpreendeu foi no conteúdo”, completou. Porquê? “Porque não falou dos temas da atualidade, da conjuntura, da espuma dos dias ou do trique-trique da política. Não, ele fugiu a isso”, enalteceu o antigo presidente do PSD.

“Foi um discurso intemporal e acima dos partidos, centrado nas ideias de unidade, coesão, tolerância e, sobretudo, reconciliação com a História, sobretudo com o passado colonial”, sustentou Mendes, relativamente a um discurso em que Marcelo “puxou dos galões”.

O comentador valoriza o discurso do PR que “tentou unir dois países com visões opostas, dizendo basicamente que a nossa História [de Portugal] tem coisas boas e coisas más, tem altos e baixos, mas é a nossa; pode ser discutida, pode ser refletida, não temos de a aceitar de forma acrítica, mas temos de a respeitar sem contemplações ou autoflagelações”.

Sobre a polémica que envolveu a comissão promotora do desfile e a Iniciativa Liberal, Marques Mendes frisa que “o 25 Abril tem autores, mas não tem donos”.

O comentador político advertiu que “a comemoração do 25 de Abril não é um cartel, não é uma reserva para um conjunto de amigos, não é propriedade privada, é uma festa de todos”.

Em suma, concluiu: “Não havia necessidade”.