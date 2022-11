Carlos Sousa: “Saí porque o PCP espetou-me uma faca nas costas”

Contas feitas, Carlos Sousa esteve 33 anos no PCP, grande parte dos quais passados em tarefas autárquicas. Começou como vereador em Almada, foi presidente da Câmara de Palmela durante dois mandatos e conseguiu a proeza de reconquistar Setúbal para os comunistas, depois de 16 anos de gestão socialista do autarca Mata Cáceres. Em 2006, foi com "estupefacção" que viu a célula local do PCP a pedir-lhe que abandonasse funções. Assim fez. "Sempre fui um militante disciplinado", afirma ao Expresso. Dois anos depois do seu afastamento da Câmara de Setúbal, abandona o PCP. Sem alarde. E manteve um silêncio que se prolongou até agora. Ao Expresso, aceitou contar pela primeira vez o seu percurso, como aguarda ainda por uma explicação oficial do PCP e as razões que o levaram a voltar ao combate autárquico. A política está-lhe nas veias. O PCP já deixou de estar.

Começou quando a sua atividade como autarca?

Em 1977, em Almada, como vereador com o pelouro das obras. Estive lá dois mandatos.

Quem o chamou para essa experiência?

José Cavaco, membro do comité central do PCP e que por mero acaso, era meu vizinho do 3º andar. Éramos amigos. Na altura, o cabeça de lista por Almada era José Vieira, um camarada operário, vindo do arsenal do Alfeite. Foi um bom presidente e teve maioria absoluta. Fiz dois mandatos de três anos em Almada e ia voltar para a minha antiga empresa, mas o partido desafiou-me para presidir à Associação dos Municípios do distrito de Setúbal, onde estive 3 anos.

Quantas Câmara tinha a Associação?

13 e todas da CDU. Fizemos um ótimo trabalho de interligação e parceria. Falávamos a mesma linguagem. E até com o presidente da Associação Empresarial de Setubal, Antonio Capoulas, falávamos com o Governo com os mesmos objetivos e reivindicações. Nessa altura, a Associação de Municípios teve um papel decisivo no segundo plano estratégico de desenvolvimento da região, com um trabalho maravilhoso feito com todas as entidades. A seguir, fui convidado para concorrer à Câmara de Palmela. No primeiro mandato fui vereador e nos dois mandatos seguintes presidente da Câmara, com maioria absoluta.

Era funcionário do partido quando concorreu, em 2001 à Câmara de Setúbal?

Fui sempre convidado pelo PCP, mas nunca fui funcionário, porque tinha a minha profissão. A ideia de Setúbal surgiu porque o partido queria ganhar a Câmara ao presidente socialista, Mata Cáceres, já estava lá há muito tempo e estava muito desgastado. Como estive na Associação a trabalhar com diferentes áreas de Setúbal, criou-se um movimento que transmitiu ao PCP a ideia de que era correto eu ser o candidato. E o PCP convidou-me para a aventura da Setúbal. Alguns amigos comunistas avisaram-me de que ia do paraíso para o inferno, mas não fui enganado. Sabia da má situação financeira da câmara, mas como sempre gostei de desafios, lá fui para aquela luta. Consegui ganhar a Câmara por maioria absoluta, depois de 16 anos de gestão do PS. O PCP tem bastante dificuldade em aceitar que não seja tudo coletivo, mas de facto fui eu quem ganhou a Mata Cáceres.

Quem o convidou para concorrer a Setúbal?

Jorge Pires, que na altura coordenava aquela zona (é hoje membro do comité central e da comissão política). Eu só pus uma condição: manter o mesmo estilo de trabalho que tinha em Palmela. E o Jorge Pires, que conhecia o meu trabalho, disse-me que não havia problema nenhum

E que estilo era esse?

Na minha forma de estar na política, um presidente, depois de eleito, passa a ser o presidente de todos os cidadãos em igualdade de circunstâncias. Levado às últimas instâncias isso é complicado.

Quer dizer que não pedia autorização ao comité central?

Nada disso. Um dos boatos que o partido colocou em alguns concelhos foi que eu era muito indisciplinado. Eu orgulho-me de ter sido um dos militantes mais disciplinados que o PCP teve. Ia às reuniões e debatia os problemas onde tinham de ser debatidos: internamente

Pertencia a algum orgão dirigente do PCP? Ao comité central?

Pertencia à Direção da Organização Regional de Setúbal. Nunca fui convidado para qualquer outro orgão.

Como era a sua relação com o partido?

Era uma relação saudável. Eu dava contas, porque defendo que, quando estamos numa organização, temos obrigação de cumprir os estatutos. E não sou adepto de que os problemas internos sejam tratados na praça pública.

Então, o que é que correu mal no seu trajeto autárquico para o PCP o afastar?

O meu estilo de fazer política em Palmela foi um exemplo a nível nacional de como é possível tratar os adversários sem ser como inimigos. Trabalhei com responsáveis do PS, PSD e CDS da altura, dos quais ainda hoje sou amigo...

O PCP lidava bem com isso?

Em Palmela, sim, porque via os resultados. Mas, em Setúbal, apesar de a distância ser de apenas sete quilómetros, a realidade do PCP sempre foi diferente. Na minha campanha eleitoral, tive gente do PSD, do CDS e alguns do PS. O meu mandatário foi Machado Luciano e era ele, e não o PCP, quem organizava o programa todo. E isso era muito complicado de ser aceite por parte dos meus camaradas de Setúbal, nomeadamente alguns dos mais idosos.

O PCP transmitiu-lhe o mau estar por esse facto?

Nunca houve a coragem de me dizer isso claramente. E na altura não convinha, porque o PCP queria ganhar Setúbal. Mas, lembro-me de ouvir um camarada muito responsável perguntar: 'o que é que este gajo está aqui a fazer?' para um tipo do CDS. Eu posso perceber isto, até do ponto de vista psicológico. Mas a minha forma de estar na política era diferente. E é verdade que eu não fazia tudo o que me diziam para fazer.

Ganha Setúbal, mas a Câmara está falida.

Deu-me muitos cabelos brancos. Consegui, na altura, convencer Manuela Ferreira Leite, que estava nas Finanças, Isaltino Morais, ministro das Cidades, e Miguel Relvas que era secretário de Estado, que era correto o meu plano de reestruturação. Foi sempre um truque politico que tive: demonstrar que não há nada a esconder. Se tenho consciência de que estou a fazer tudo bem, presto contas a todos.

Teve o aval do Governo Durão Barroso para sanear as contas de Setúbal?

Sim, porque o Estado é que iria dar o aval ao sindicato de bancos que nos iria apoiar. A dívida ultrapassava os 60 milhões de euros. Do ponto de vista técnico, era uma empresa falida.

ana baião

O processo implicou despedimentos?

Não. Mas havia travão a novas contratações. Foi muito complicado. Quando entrei, tínhamos dívidas a 900 fornecedores.

No segundo mandato as relações com o PCP ficaram diferentes?

Quando entrei para o segundo mandato as relações com o PCP estavam iguais. Tenho notas de cada reunião e não tenho nenhum registo que me fizesse prever o que mais tarde viria a acontecer.

Tinha encontro regulares com a direção do partido?

Não. O normal dentro do PCP é termos as nossas reuniões, semanais ou quinzenais, da célula da vereação com o responsável político local. O objetivo era ver como estavam as coisas, fazer pontos da situação da Câmara, acompanhar questões financeiras ou os principais projetos.

Em 2004, ganha o segundo mandato em Setúbal, mas perde a maioria absoluta...

O que se pode considerar normal, dado que estarmos a tirar uma Câmara da bancarrota obrigou-nos, por exemplo, a cortar o apoio financeiro às coletividades de cultura e desporto. Mas não tínhamos outro remédio.

Como é que lhe foi proposto abandonar a Câmara?

De uma forma simples: disseram-me que tinham reunido a nível concelhio e que achavam que a melhor forma de a Câmara avançar seria sem a minha pessoa e sem outro vereador que tinha o urbanismo.

Porque é que o partido achava que o vereador tinha de sair?

Porque foi o pelouro com mais queixas no mandato anterior. Isso era abordado ao nível das reuniões de célula e, obviamente, o PCP e a CDU tinham essa noção.

Quem é que o convidou a sair?

O meu responsável da célula da vereação, na altura Vitor Barata.

Como é que reagiu?

Com estupefação. Não estava à espera e, depois de alguns segundos de silêncio, abri a minha agenda e perguntei: "a partir de quando, querem que me vá embora?". E marquei na agenda. Isto foi em agosto e combinou-se que saía em outubro.

Alguma vez lhe referiram que lhe tinha sido retirada a confiança política?

Com essa formulação nunca. Mas para haver aquele convite, naturalmente que a conclusão a tirar era essa.

Nessa reunião foi-lhe apontada alguma crítica ou culpa? Opções erradas, má gestão...

Nada. Foi aquilo que acabei de dizer. E não estava à espera de uma coisa dessas, depois de ter ganho uma Câmara ao PS - depois de 16 anos e a um homem como Mata Cáceres e ter conseguido tirar a Câmara de Setúbal da bancarrota, negociando um contrato de reequilíbrio financeiro com um governo do PSD. Garanto não foi fácil.

Alguma vez recorreu dessa decisão do seu partido?

Achei que não era correto, porque sempre respeitei a forma de funcionar do PCP. Conhecia muitos dirigentes e o meu camarada Jerónimo de Sousa, mas sempre fui respeitador da organização do partido. Portanto, nunca peguei num telefone para falar para Lisboa. Entendi que não tinha de fazer isso.

Estava à espera que o PCP o fizesse?

O mais natural era que isso acontecesse. Mas nunca aconteceu.

A esta distância, vê o seu afastamento como um saneamento político?

Saí da Câmara em outubro de 2006 e do partido em 2008. Fiz dois anos de luto. Dei o máximo da minha vida ao partido e de corpo e alma. Ninguém me obrigou. Durante 33 anos, aprendi muito enquanto militante e tive orgulho em pertencer ao PCP, nomeadamente pela história de luta contra o fascismo. Foi esse respeito e admiração que levaram a que estivesse dois anos a pensar. E concluí que tinha de sair, porque não tinha condições de trabalhar num partido que me enfiou a faca nas costas. Continuei a minha vida e o partido deixou de fazer parte das minhas preocupações.

Enterrou o passado?

O passado engloba as coisas boas e as menos boas. Não renego o meu passado e seria incorrecto esquecer o que aprendi com o PCP. Não digo mal do partido, nem estou de acordo com alguns dos meus camaradas que sairam e passaram para o PS. Desde 2006, recebi múltiplos convites em eleições autárquicas e nunca aceitei.

O que o fez mudar agora de posição e avançar com a candidatura contra a CDU?

Comecei a ter a percepção de que algo não ia bem no reino de Palmela, que a Câmara estava mal e que o presidente não ouvia ninguém. Desafiaram-me para voltar à autarquia e aceitei o desafio.

Pesou poder retirar ao PCP um bastião de sempre?

Admito que haja no PCP quem ache que me estou a vingar. Mas isso é uma estupidez. Já depois de deixar o PCP, apoiei autarcas comunistas e até, em 2017, apoiei o atual presidente da Câmara. Mas faço uma muito má avaliação do último mandato da CDU em Palmela.

Não tem contas a ajustar com o PCP?

Não, nem tinha lógica ao fim destes anos todos. Se tivesse de fazer isso, tinha-o feito logo.

Acredita que vai ganhar?

Claramente. Por aquilo que as pessoas me têm transmitido, por aquilo que fiz quando cá estive, pelos inúmeros amigos que consegui ter.

Se ganhar, dá um tiro em mais um porta-aviões autárquico do PCP. A queda eleitoral do seu antigo partido é inevitável?

Só depende do próprio PCP não perder mais câmaras. E concordo com o que disse Carlos Humberto [candidato à Câmara do Barreiro]: a sociedade mudou, as pessoas são diferentes e a forma de transmitir a mensagem não pode ser igual à de há 40 anos. Mas, na minha opinião, esse é um problema do PCP, que não é um problema novo. Já vem de trás.