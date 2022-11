Ministérios da Defesa e das Finanças divergem sobre obras do Metro na Estrela

O Metropolitano de Lisboa iniciou as obras do plano de expansão da sua rede na zona da Estrela - que foram apresentadas a 14 de abril com a presença do primeiro-ministro - utilizando as instalações do antigo Hospital Militar, sem que os ministérios da Defesa e das Finanças estejam afinados quanto à homologação da verba que o Metro vai pagar ao Ministério da Defesa: seja pela a ocupação temporária do espaço com o estaleiro, seja pelo acesso permanente ao subterrâneo através do edifício da velha farmácia. “Os valores totais ainda não se encontram devidamente homologados pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças (DGTF)”, respondeu ao Expresso fonte oficial do gabinete do ministro da Defesa.

