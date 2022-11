Madeira. Governante do CDS omitiu empréstimo ao Tribunal Constitucional

O líder do CDS Madeira e número três do governo de Miguel Albuquerque não declarou o empréstimo feito por César do Paço, a título individual, nas vésperas da campanha eleitoral para as legislativas regionais de 2019, que levariam o CDS ao governo pela primeira vez. As alterações feitas à chamada lei da transparência obrigam, entre outras coisas, ao registo de todos os empréstimos (passivo) concedidos por “quaisquer pessoas singulares ou coletivas”, pelo Estado ou por bancos, e Rui Barreto não o fez na declaração de rendimentos relativa ao ano de 2019 consultada pelo Expresso junto do Tribunal Constitucional — um crime que prevê, no limite, perda de mandato, demissão ou destituição judicial.

A nova lei entrou em vigor em julho de 2019, e Barreto chegou ao Governo regional em outubro desse ano, logo, na declaração de rendimentos entregue em janeiro de 2020 (relativa a 2019) já vigorava essa obrigação. Ao Expresso, o ‘ministro’ da Economia da Madeira não quis prestar comentários.