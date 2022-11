PS regista valor mais baixo do último ano nas intenções de voto

O Partido Socialista (PS) registou o pior valor do último ano (36,2%) nas intenções de voto e a maior queda mensal (1,4%) registada nos últimos sete meses. Apesar das quebras, os socialistas têm 13 pontos de vantagem para o principal partido da oposição, - o Partido Social Democrata (PSD) - que regista 23,3% das intenções de voto. Os dados são revelados pela sondagem Intercampus para o “Jornal de Negócios'' e o “Correio da Manhã”/”Correio da Manhã TV”.

No que respeita à intenção de voto de toda a direita, o valor ronda os 40% (40,8%), valor inferior à intenção total de votos à esquerda - que é superior a 50%.

O terceiro lugar tem sido disputado pelo Bloco de Esquerda (BE) e Chega (CH). Ambos os partidos têm, em abril, 9,4% das intenções de voto. Contudo, no que toca à popularidade do líder político, a bloquista ocupa o terceiro lugar, sendo avaliada com 3 numa escala de 1 a 5. Mais popular que Catarina Martins, só o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa (3,7) e o primeiro-ministro António Costa (3,3). Os restantes líderes não obtiveram nota positiva.

Nas intenções de voto, a quinta posição também está renhida: a coligação entre o Partido Comunista Português (PCP) e o Partido Ecologista "os Verdes" (PEV) - a Coligação Democrática Unitária (CDU) - desceu para 5,2%, a IL (Iniciativa Liberal) caiu para 5% e o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) desceu aos 4,8%.

A sondagem contou com 609 entrevistas telefónicas, recolhidas entre 7 e 13 de abril, a cidadãos portugueses a residir no país, com mais de 18 anos, eleitoralmente recenseados. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%.