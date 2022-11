Autárquicas. Marco Almeida não vai ser candidato em Sintra e dá conselho a Rui Rio: "Seriedade"

Está decidido: Marco Almeida, que foi preterido por Rui Rio em função da escolha de Ricardo Batista Leite como candidato do PSD a Sintra, não vai avançar com nenhuma lista independente nem vai integrar listas de outros partidos. Muito menos aceitará integrar a lista do PSD - nem tão pouco encabeçar a lista à Assembleia Municipal. O atual vereador do PSD está fora. Vai ficar apenas como "espectador atento" nestas eleições autárquicas, anunciou esta segunda-feira num comunicado divulgado no site do movimento 'Sintrenses com Marco Almeida'.

"A atual liderança do PSD, que apoiei em diferentes circunstâncias, optou por outra solução. Da minha parte, fico agora como espectador atento, indisponível para participar nas listas do Partido Social Democrata, mesmo na liderança da lista à Assembleia Municipal. Também não fomentarei nenhuma lista independente, nem participarei em listas de outros partidos, não permitindo ser o bode expiatório para aqueles que tiveram a responsabilidade de escolher", afirma.

Sem Marco Almeida em Sintra, Rui Rio não se livrará contudo de ver Pedro Santana Lopes na Figueira da Foz a roubar espaço ao PSD. O ex-primeiro-ministro e ex-líder do Aliança ainda não fez nenhum anúncio formal sobre essa candidatura mas no PSD ela já é dada como certa - e nas redes sociais Pedro Santana Lopes não tem parado de fazer promoção ao município ao qual se vai recandidatar.

O título do comunicado - "Agora é a minha vez" - é enganador e Marco Almeida assume isso mesmo depois de lembrar o seu percurso enquanto autarca em Sintra desde 1993. Percurso esse que culminou na saída do PSD depois de, em 2013, o então vice de Fernando Seara ter encabeçado uma candidatura independente contra a candidatura do PSD - o que era contra os estatutos do partido. O regresso ao partido aconteceria já com Rui Rio como líder, depois de em 2017 já ter havido uma reaproximação: nesse ano, o movimento independente de Marco Almeida contou com o apoio do PSD. Teve 29% dos votos, mais do que os 25% que tinha tido em 2013. No entender do próprio, "num contexto de desgaste do PSD, foi um bom resultado". "Nunca o PSD, ou em coligação, sempre que perdeu as eleições, teve resultado próximo deste e, nas legislativas de 2019, ficou abaixo do resultado autárquico", diz agora Marco Almeida.

Um percurso atribulado que voltou agora a ter outro obstáculo: Ricardo Batista Leite, a escolha de Rio para Sintra, depois de Pedro Santana Lopes ter sido sondado, e depois de a concelhia do PSD, que não queria Marco Almeida, ter sugerido outro nome (António Pinto Pereira). Nem um nem outro, Rio foi buscar fora e deixou Marco Almeida de lado - que não gostou.

"Nunca escondi a naturalidade de ser candidato em 2021 apoiado pelo PSD, apesar do custo pessoal que tal acarreta e da avaliação que faço da conjuntura municipal", diz agora no comunicado escrito, lembrando que "apoiou" a atual liderança do PSD "em diferentes circunstâncias". Um apoio que de nada lhe serviu porque a direção de Rui Rio "optou por outra solução".

Daí que o sintrense fique agora de fora, como espectador, mas a pressionar Rui Rio (e Ricardo Batista Leite) a ter um bom resultado e, se isso não acontecer, a "tirarem consequências". "Fico na expectativa de ver o que acontecerá na noite eleitoral, no país e em Sintra, e que consequências cada um dos diferentes atores retirará dos resultados", diz.

A Rui Rio, Marco Almeida deixa um conselho enigmático: "Também na política não basta apregoar seriedade nas opções, acima de tudo é necessário praticá-la. E ele [Rui Rio] sabe, a par da comissão coordenadora autárquica nacional, que há uma parte do processo que ficou por cumprir".