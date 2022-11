Marques Mendes: decisão da Operação Marquês "foi um arraso na confiança das pessoas na justiça"

A decisão instrutória da Operação Marquês “foi um arraso na confiança das pessoas na justiça”, considerou Luís Marques Mendes este domingo, no seu habitual espaço de comentário na SIC. “Há uma situação de descrença e desconfiança em relação à justiça e às instituições”, garante, apontando que em Portugal esses indicadores “nunca estiveram num nível tão baixo.”

Por isso, Marques Mendes, que já foi deputado pelo PSD e líder do partido, sublinha que é “obrigatório” os responsáveis políticos e institucionais tomarem uma “posição pública” sobre esta “crise e degradação” da justiça, e apontarem formas de resolver o problema no futuro. Uma dessas formas poderá ser a proposta de lei apresentada aos partidos pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, referentes às declarações de rendimentos e património dos titulares de cargos públicos: Marques Mendes considera a ideia de uma “sensatez enorme”, e avisou que não vai entender se o Governo não quiser avançar com ela.

Sobre as reações à Operação Marquês, Marques Mendes destaca a entrevista de José Sócrates à TVI e classifica a prestação do ex-primeiro-ministro: “igual a si próprio”, “egocêntrico”, “violento”, “sempre a fazer-se de vítima” e quase ameaçando o jornalista. “Tem uma relação muito difícil com a verdade, sempre teve”, acrescentou. “Houve um momento em que Sócrates se matou politicamente”, recordou, referindo-se ao facto de não ter explicado as suspeitas de corrupção, nem a razão de viver “na dependência de um amigo que era lobista do mundo empresarial.” “Quanto mais entrevistas continuar a dar, cada vez se vai enterrar mais”, sentenciou.

O comentador político disse também que Fernando Medina “falou bem” quando criticou Sócrates, e que é natural o PS não defender o seu ex-líder, pois o partido está visivelmente “incomodado” com a situação e considera-o um "ativo tóxico”. No entanto, Marques Mendes sublinha que o PS devia fazer uma “reflexão” sobre o que aconteceu - algo que apenas foi feito pelo deputado Pedro Delgado Alves, lembrou.

Terceira fase de desconfinamento “com alguma tranquilidade e segurança”

Em relação à pandemia, Marques Mendes está optimista: a terceira fase de desconfinamento, a começar esta segunda-feira em praticamente todo o território, vai acontecer “com alguma tranquilidade e segurança”, afiançou. Mas o comentador político pediu prudência: tudo isto “é muito relativo” e “a partir de agora todo o cuidado é pouco.”

Sobre os concelhos que ficaram para trás devido aos indicadores sanitários, Marques Mendes percebe o conflito entre os autarcas e o Governo: “ambos [os lados] têm razão”, aponta. “As críticas são esperadas e compreensíveis, até por razões políticas, porque estamos em ano de eleições autárquicas. Nenhum autarca gosta de ter o seu concelho a ficar para trás”, diz, lembrando no entanto que o Governo está apenas a cumprir regras pré-definidas e que não são “cegas”.

Quanto à vacinação, Marques Mendes traça um cenário positivo: lembrou as 183 mil doses administradas este fim-de-semana, um “óptimo sinal”, deu os parabéns ao vice-almirante Gouveia e Melo e aos autarcas pelo trabalho realizado - que “correu bem no essencial”. Baseou a sua opinião nos números mais recentes da taskforce: estão vacinadas 94% das pessoas em lares, 95% das pessoas com mais de 80 anos com pelo menos uma dose, e 93% das pessoas entre os 50 e 80 anos com comorbidades.