João Leão acena com Orçamento de ‘expansão’ no próximo ano

As conversas ainda não começaram, mas isso não impede o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, de ter uma fé quase inabalável em como o Governo conseguirá aprovar o sétimo Orçamento do Estado com os partidos à sua esquerda. Na semana em que apresentou o Programa de Estabilidade, que mostra uma revisão em alta das previsões de crescimento e de défice, Leão assegura que os próximos orçamentos não serão de “contenção”, antes “expansionistas”, e como tal estão criadas as condições para um acordo político.

“O que este quadro financeiro faz é criar as condições para ter um Orçamento de relançamento, positivo ao país. E nesse sentido consideramos que temos todas as condições para aprovar novamente o Orçamento à esquerda”, diz ao Expresso. E uma aprovação que volte a ser “alargada” ao BE. “Não vemos nenhuma razão para que os partidos não o façam”, acrescenta.