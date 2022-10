Ventura pensou “muito antes de escolher” militar que atingiu mortalmente rapaz. E deixou recado a Rio: “Não contem connosco para ser parvos”

André Ventura reconheceu que pensou “muito antes de escolher” o militar Hugo Ernano como cabeça-de-lista à Assembleia Municipal de Odivelas. O militar da GNR atingiu mortalmente a tiro um rapaz de 13 anos durante uma perseguição policial, em 2008, na sequência de um assalto. Na apresentação formal de vários candidatos às eleições autárquicas do próximo outono, esta sexta-feira, na sede do partido, em Lisboa, o líder do Chega disse que acabou por concluir que Ernano é “uma escolha acertada e legítima”.

O Expresso recuperou nas últimas horas os contornos do caso. Inicialmente condenado a uma pena de prisão efetiva de nove anos por homicídio simples com dolo eventual, Ernano viu a pena reduzida em 2014 pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Passou então para quatro anos de pena suspensa, por homicídio simples por negligência grosseira, e o militar ficou obrigado a pagar uma indemnização de 45 mil euros à família do rapaz. Em primeira instância o valor tinha sido fixado em 80 mil euros.

Seguiram-se mais recursos de ambas as partes para o Supremo Tribunal de Justiça e para o Tribunal Constitucional. O valor final da indemnização acabou por se fixar em 44 mil euros para a mãe do rapaz e 11 mil euros para o pai. Em 2016, na sequência de um processo interno, o militar da GNR foi suspenso de funções por oito meses, tendo recebido durante aquele período um terço do salário. Ventura reagiu no Twitter à peça do Expresso, ainda antes da apresentação dos candidatos, em que o militar candidato não esteve presente.

“É um orgulho ter o militar Hugo Ernano nas nossas hostes! O Hugo foi condenado por matar acidentalmente um rapaz cigano que estava a participar com o pai num assalto. O erro aqui não é do polícia, é do bandido!”, escreveu. Horas mais tarde, já na sede do partido, acrescentou: “Face ao processo que conheço razoavelmente, é um excelente candidato que representa os valores do Chega.”

Esta não é a primeira vez que Ernano surge nas listas do Chega. Em 2019, o líder do partido justificou ao Expresso a sua escolha como cabeça-de-lista do Porto para as eleições legislativas. Reconhecendo que a escolha era “controversa”, Ventura disse que não quis ceder ao “politicamente correto”. “Escolhemos Hugo Ernano porque queremos eleger no Porto”, adiantou então. Mas isso não viria a acontecer.

“Ninguém está a usar ninguém”

Questionado sobre se a insistência neste nome é um ato de resistência, o líder do Chega respondeu afirmativamente. “É um ato de resistência a uma parte da sociedade que considera o militar um criminoso. Queremos desafiar essa lógica”, disse, pelo que, “nesse sentido, é um ato de resistência, não interna mas externa, às críticas que surgiram na altura e que voltaram a surgir”. E não poderá o militar sentir-se usado? “Não. Desde o primeiro momento, ele deu o passo para ser nosso candidato. Há aqui um encontro perfeito de vontades. Ninguém está a usar ninguém”, garantiu.

No acórdão do tribunal lê-se que, durante o julgamento, Ernano repetiu que “se fosse hoje, voltaria a agir da mesma forma”. O mesmo reitera no livro “Bala Perdida – O relato na primeira pessoa de uma perseguição fatal” (A Esfera dos Livros, 2015). E Ventura revê-se nestas declarações? “Ele agiu no exercício do seu dever, legitimamente e licitamente. Bem sei que a Justiça não concordou, nesse caso concreto, com o nosso juízo. Se o militar diz que hoje faria a mesma coisa e tendo eu confiança nele no exercício dos seus deveres, só poderia rever-me nessa circunstância”, respondeu.

“Não venham é depois dizer que nós não avisámos”

Se no continente o Chega avançará “sozinho”, não se coligando com qualquer outro partido, nos Açores o caso mudaria de figura no que dependesse do líder nacional. Ventura não gostou de ouvir o presidente do PSD dizer esta terça-feira que é “desejável” que as regiões autónomas excluam o Chega de coligações. “Não temos tutela nas regiões autónomas. Aquilo que é desejável é que nas regiões autónomas façam o mesmo que fazemos no continente e fazer o mesmo é não fazer coligações com o Chega”, afirmou Rui Rio. Acontece que o governo regional de José Manuel Bolieiro é formado por uma coligação entre o PSD, o CDS e o PPM e sustentado por acordos de apoio parlamentar com dois deputados do Chega e um da Iniciativa Liberal. No total, os cinco partidos garantem os 29 deputados necessários para a maioria absoluta.

“Sem me querer meter na decisão que será tomada pelos dirigentes do Chega Açores e que terá de ser ratificada por mim e pela direção nacional, não vejo que seja positivo para o arquipélago e para a região, no meio de uma instabilidade como a que se vive neste momento nos Açores, lançar todo o outro grupo contra o Chega, sendo que o Chega é um elemento fundamental do acordo parlamentar”, sublinhou Ventura. E deixou o alerta: “O PSD saberá o que está a fazer. Não venham é depois dizer que nós não avisámos. Ou é para tudo ou não é para nada. Não estamos cá só para os bons momentos.” Foi ainda mais longe, dizendo: “Não contem é connosco para ser parvos e estar lá sempre quando o PSD quer e estar de fora quando o PSD não quer.”

A situação do Chega Açores já conheceu melhores dias: no mês passado, Carlos Furtado, um dos deputados regionais, apresentou a sua demissão da liderança do partido por causa de divergências públicas com José Pacheco, secretário-geral e também deputado regional. E já esta sexta-feira a maioria da direção do Chega Açores (oito em 11 elementos) demitiu-se em solidariedade com Furtado, que é líder demissionário e recandidato em eleições internas cuja data está em risco. Fernando Mota, membro da direção do Chega Açores, criticou na terça-feira o processo eleitoral, que disse estar “cheio de incongruências”, e pediu ao Conselho de Jurisdição Nacional para impugnar as eleições marcadas para 1 de maio.

Fixando o objetivo de ter “o Chega espalhado pelo país inteiro como terceira força política”, o seu líder apresentou formalmente os candidatos aos concelhos da Amadora, Cascais, Loures, Lourinhã, Odivelas, Oeiras, Sintra e Torres Vedras. No entanto, os cabeças-de-lista dos sete primeiros já tinham sido divulgados nas últimas semanas: José Dias, presidente do Sindicato do Pessoal Técnico da PSP, para a Amadora; o empresário João Rodrigues dos Santos para Cascais; o deputado municipal Bruno Nunes para Loures; Renato Henriques, ex-CDS e ex-PS, para a Lourinhã; Nuno Beirão, líder do núcleo local do Chega, para Odivelas; Rui Teixeira, atual presidente da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo, para Oeiras; e Nuno Afonso, vice-presidente e coordenador autárquico do Chega, para Sintra.

Pedro Borges Lemos, ex-dirigente do CDS e ausente na apresentação desta sexta-feira, foi anunciado como o cabeça-de-lista do Chega para Torres Vedras. Também os cabeças-de-listas às assembleias municipais daqueles concelhos foram divulgados (alguns já eram conhecidos), à exceção do de Torres Vedras. Cristina Eusébio (Amadora), Patrícia Almeida (Loures), Anabela Macedo (Sintra) e Francisco O’Neill (Oeiras) foram descritos pelo líder do partido como “destacados militantes”. Para a Assembleia Municipal da Lourinhã avança Fernanda Marques Lopes, presidente do Conselho de Jurisdição do Chega, e em Cascais o cabeça-de-lista à assembleia é Diogo Pacheco de Amorim, vice-presidente do partido.