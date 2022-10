João Leão não vai descer IRS que Gaspar aumentou. E avisa: “Um imposto de solidariedade não era benéfico”

Na semana em que apresentou o Programa de Estabilidade 2021-2025, o ministro das Finanças falou com o Expresso da estratégia para os próximos anos. E deixa já algumas pistas sobre o que pode ser o Orçamento do Estado de 2022. João Leão nunca o diz com todas as letras, embora dê a entender que a descida do IRS ficará para mais tarde e que os salários dos funcioná­rios públicos não são a principal preo­cupação: “A prioridade no próximo ano é mesmo garantir a recuperação.” Não há descidas de impostos mas, assegura, também não haverá subidas. Nem agora nem nos próximos anos.

O Governo tem sido criticado por ser dos que menos gasta no combate à crise. É uma crítica injusta ou corresponde à realidade?

É natural. É uma perceção que existe também noutros governos. Fala-se de o défice ter ficado em 5,7%, abaixo da previsão, mas, na maioria dos países, também ficou abaixo do esperado. Isso resultou essencialmente de a economia ter respondido melhor, apesar do confinamento.