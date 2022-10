Costa responde a Marcelo sobre incentivos às empresas no PRR: "Não devemos repetir o que os fundos europeus já fazem"

O governo apresentou esta sexta-feira a versão final do que será o Plano de Recuperação e Resiliência que vai entregar a Bruxelas para a semana e um dos pontos que têm animado o debate tem sido as verbas para as empresas. O PSD considera que há um desequilíbrio entre verbas destinadas às empresas e ao setor público, o Presidente da República pressionou para que houvesse um equilibrar da balança, como o Expresso dá nota na sua edição de hoje, e o Governo admite fazer ajustes a essas rubricas, na ordem dos 300 milhões de euros. Mas no discurso, o primeiro-ministro explica ao Presidente da República que as empresas até são "as principais beneficiárias" do plano, seja direta ou indiretamente.

