O “Bulldozer” de quem todos gostavam. Jorge Coelho, aos olhos do seu biógrafo

Há cerca de seis anos foi-me diagnosticado um cancro no pulmão num hospital de Lisboa. Perante o fantasma da morte, angustiado com a eventualidade de perder o que me agarrava à vida — o meu filho, a minha mulher, a minha família, os meus amigos — peguei no telefone e liguei a Jorge Coelho, conhecido pelos seus dotes de motivador implacável. Inconscientemente intuía que ele, que em 2003 sobrevivera a um cancro maligno que lhe fora diagnosticado naquele mesmo hospital, me ajudaria a acreditar que também comigo tudo correria bem.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler