Chefias militares sem versão final da reforma. Declarações de ministro causam mal-estar

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, anunciou esta quinta-feira a aprovação da reforma do comando superior das Forças Armadas em Conselho de Ministros, referindo que depois de três reuniões com as chefias dos ramos não espera “obstáculos” nem “dificuldades” na hierarquia. Mas, ao que o Expresso apurou, estas declarações causaram mal-estar por os chefes não terem tido conhecimento da versão final dos diplomas antes de estes serem levados à reunião do Governo de modo a saberem que alterações foram feitas em função do memorando que entregaram ao ministro há uma semana.

