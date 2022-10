Tribunal Constitucional tem trabalho feito sobre a lei-travão

O Tribunal Constitucional (TC) tem trabalho recente sobre a lei-travão e poderá demorar menos tempo a decidir sobre o reforço dos apoios sociais que o Governo enviou para apreciação dos juízes do que é habitual acontecer com a fiscalização de diplomas já promulgados (as chamadas apreciações sucessivas da constitucionalidade). Fonte judicial confirmou ao Expresso que o trabalho feito em finais de 2018, a propósito da lei aprovada pelas oposições que alterava as regras da colocação de professores, aumentando a despesa do Estado, “deixou tudo preparado em matéria de lei-travão”.

