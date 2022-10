Plano de combate ao racismo: Governo reforça vigilância sobre as polícias

O Governo vai colocar esta sexta-feira em consulta pública o Plano de Combate ao Racismo e Discriminação, que apresenta um conjunto de medidas para combater as situações de racismo e de discriminação que têm resultado num crescendo de queixas. Algumas das medidas mexem na relação sensível com as forças de segurança, desde logo aumentando a vigilância preventiva de comportamentos racistas ou discriminatórios nas forças policiais, ao mesmo tempo que promovem “ações de sensibilização” para aproximar polícias e comunidades.

Entre as medidas destinadas às forças de segurança está a de “apresentar uma proposta de lei que viabilize a utilização de sistemas de vigilância por câmaras de vídeo”, as chamadas bodycam, que têm o duplo efeito de trazer luz sobre os comportamentos dos polícias e de prevaricadores em caso de necessidade de intervenção. Uma medida que está já a avançar e que tem sido pedida pelos polícias. Ainda neste campo, o Governo prevê a possibilidade de “formar e colocar mediadores socioculturais” nas forças de segurança, mas também nos serviços prisionais.