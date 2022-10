Partidos vão tentar acordo em 15 dias para agilizar candidaturas independentes. Autarcas decidem esta sexta-feira se esperam ou não

Os sete partidos que apresentaram Projetos de Lei para facilitar a ida a votos das candidaturas independentes vão tentar, nas próximas duas semanas, chegar a um acordo para rever a lei eleitoral autárquica, após a onda de contestação dos autarcas independentes eleitos em 2027 por Grupos de Cidadãos Eleitores (GCE).

Os projetos do PSD, PS, CDS, PAN, IL, BE, PCP e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues foram, esta quinta-feira, debatidos na generalidade na Assembleia da República, tendo baixado, sem votação, à Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais. Todas as propostas serão agora discutidas, na especialidade, para se tentar encontrar consensos e um texto único.

Ao Expresso, Pedro Delgado Alves, deputado do PS, referiu que há vontade e condições de se chegar na discussão na especialidade a “um projeto final de consenso”, a aprovar pela maioria dos partidos.

No debate parlamentar desta quinta-feira, não foram poupadas críticas ao PSD, o mentor da polémica lei autárquica aprovada no verão passado, e ao PS, pela “colaboração e cumplicidade” na aprovação legislativa que “causou sérios entraves aos independentes”. Telmo Correia, do CDS, lembrou que as candidaturas independentes foram acolhidas há muitos anos na democracia portuguesa “como algo muito positivo”, tendo alguns “candidatos dissidentes, outros genuinamente independentes” conseguido afirmar-se a nível nacional.

“A Lei aprovada pelo Bloco Central podia ter o cognome Rui Moreira, tão evidente foi o foco em prejudicar a sua candidatura”, sustentou o líder da bancada do CDS, partido que já confirmou que voltará a apoiar o presidente da Câmara do Porto nas autárquicas do outono. O projeto dos centristas passa, assim, por repor todas as regras da ida a votos dos movimentos independentes das últimas eleições. Telmo Correia, que afirma que o PS colocou agora a mão na consciência, espera, por isso, que na discussão na especialidade se proceda a uma alteração de fundo e “não um exercício de mera cosmética”.

O Bloco de Esquerda também advertiu que a lei estival foi um “retrocesso na participação cívica” e um “atentado sem precedentes à democracia”. Segundo José Maria Cardoso, a alteração das regras de ida a votos dos independentes foi marcada “unicamente por interesses partidários”, alertando o deputado que o “erro grosseiro” do verão, que já fez “o ato de contrição”, viola a Constituição, razão pela qual a provedora de Justiça levou a Lei ao Tribunal Constitucional.

Pela parte do PS, o deputado Pedro Delgado Alves admitiu que a legislação aprovada “no verão passado levantou dúvidas” e que quando isso acontece elas devem ser esclarecidas e as “leis melhoradas”.

Hugo Carneiro também apelou a um “consenso” no trabalho da comissão para que a lei venha a ser aprovada por “uma maioria suficientemente representativa”, recusando, por exemplo, que deixe de haver uma fiscalização, por um tribunal, das assinaturas de uma candidatura independente. O deputado do PSD alertou ainda para o perigo de, através destes movimentos, virem a criar-se “partidos locais informais de independentes”, caso seja admitida a ida dos candidatos dos GCE com a mesma denominação, símbolo e sigla, conforme preconizam os autarcas apartidários.

Inês de Sousa Real titulou a mudança da lei de “trapalhada criada pelo bloco central”. Para a deputada do PAN, a alteração “não foi ingénua”, afiançando que objetivo foi simples: “Ganhar na secretaria umas eleições autárquicas e travar a força crescente dos pequenos partidos e dos grupos de cidadãos eleitores”.

António Filipe fez questão de chamar a atenção para reviravolta do PS relativamente ao que agora defende e ao que aprovou no verão. “Faz-me lembrar uma frase do Groucho Marx: estes são os meus princípios, mas se não gosta deles, eu tenho outros”, ironizou o deputado do PCP.

Não menos dura foi ainda a intervenção de João Cotrim Figueiredo. O líder e deputado da Iniciativa Liberal defendeu o fim do dia de reflexão na véspera dos atos eleitorais, figura que afirma ser anacrónica, além de o Estado tratar “os cidadãos como crianças”. Quanto à Lei autárquica, cuja alteração estival classificou de “afronta democrática”, preconiza a reversão da mesma.

O PCP e o PEV também acompanham a maioria das críticas e a urgência em corrigir a Lei da discórdia.

Segundo apurou o Expresso, os autarcas independentes voltam a reunir esta sexta-feira para analisarem se esperam pela aprovação legislativa que lhes permitirá ir a votos com regras similares às das últimas eleições autárquicas ou se partem para a recolha de votos para formar um partido comum, de âmbito nacional e vocação municipal.