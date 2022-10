Jorge Coelho uniu a máquina socialista até ao fim. Agora estava a ajudar Medina

Na noite antes de morrer subitamente, na Figueira da Foz, Jorge Coelho tinha passado umas horas a discutir política com Fernando Medina. De manhã, numa troca de mensagens, acertaram as pontas soltas. A última tarefa política que abraçou foi a de ajudar à reeleição do presidente da Câmara de Lisboa, com quem mantinha uma relação desde os governos de António Guterres. Jorge Coelho tinha uma grande influência junto de todos os socialistas, mesmo estando formalmente afastado há 20 anos. O homem da máquina, mesmo já não dominando o seu dia a dia, ajudava a mantê-la unida.

“O Jorge estava sempre presente em tudo, quando era preciso, à mão de um telefonema. Era muito frequente trocarmos ideias e opiniões”, conta Fernando Medina ao Expresso. Foi o que aconteceu naquela noite, sobre a situação do país, do PS e de Lisboa, com sondagens sobre o que poderá acontecer nas autárquicas. “Víamo-nos com regularidade, pelo menos todos os meses. Estava sempre muito bem informado sobre as pessoas”, acrescenta o autarca. “Era o socialista mais querido de todos, aquele que a todos unia. Ao longo dos anos nunca perdeu esse estatuto”, diz Medina.