Governo pagou estadia na Suíça a diplomata em troca de voto no candidato português

O custo da estadia do representante de São Tomé e Príncipe, Luís Vaz de Sousa Bastos, durante a eleição de António Vitorino Silva para o cargo de diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM), a 29 de junho de 2018, na Suíça, foi pago pelo Governo português. A despesa foi detetada pelo Relatório da Inspeção Geral Diplomática e Consular (IGDC) do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

A análise às “contas relativa às despesas decorrentes da candidatura ao cargo de diretor-geral da OIM” descrita no relatório, citado pela revista “Sábado”, apresentava duas despesas descritas como “apoio financeiro à estadia do embaixador Luís de S.Tomé e Príncipe”: um “recibo de um talão de pagamento por cartão de crédito do hotel Ibis Genéve Centre Nations”, com data de 27 de junho de 2018, e um talão de levantamento de 200 euros, de 30 de junho. O último talão estava acompanhado de um documento manuscrito, sem data, onde se lia “recebi” e uma “assinatura de que se desconhece o subscritor”.

“A minha campanha não foi andar a comprar votos. Pedi-os a todos os países, mas não em função de qualquer contrapartida. Não tive nenhum envolvimento nesses assuntos”, esclareceu António Vitorino Silva. O MNE disse à revista não ter “nada a responder” sobre “um relatório não identificado”. Após a identificação do relatório, assinado pelo próprio ministro Augusto Santos Silva, o gabinete não prestou declarações sobre o sucedido.

Na mesma lista, os inspetores encontraram gastos que não “eram consentâneos” com a campanha, como produtos de beleza, uma pistola de água, detergentes e lâminas de barbear.