Jorge Coelho, o ‘bulldozer’ socialista que foi radical e moderado e amigo do seu amigo (até dos adversários)

“António, vou‑me demitir”, comunicou ao primeiro-ministro e amigo na noite trágica. “Não faças isso, Jorge. Não tens culpa nenhuma do que aconteceu”. Não tinha a culpa, mas tinha a responsabilidade. Desligou. Abandonou um jantar com amigos e foi andar a pé sozinho por Oeiras. Fez um balanço de vida, a decisão estava tomada. Ligou ao assessor de imprensa e mandou convocar uma inesperada conferência de imprensa para as três da manhã. Só depois voltou a falar com António Guterres, já estava tudo em marcha, era irrevogável: “Não há outra forma. Uma coisa desta dimensão exige uma tomada de posição radical. São muitos mortos, pá”, disse-lhe, segundo o diálogo reproduzido na sua biografia da autoria do jornalista Fernando Esteves. “Temos de dar o exemplo. Se não saio, isto vira‑se contra ti”. E então anunciou a um país pouco habituado a gestos desta largueza, que se demitia de ministro do Equipamento Social porque “a culpa não pode morrer solteira”. Mas, não fosse ele, morreria: tirando a sua decisão, ninguém seria responsabilizado depois na Justiça pelas falhas do Estado.

