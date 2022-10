Sondagem: popularidade de Marcelo e Costa em alta, mas 71% dos portugueses querem que o Presidente seja mais exigente com o Governo

A maioria dos portugueses continua a confiar mais no Presidente da República do que no primeiro-ministro. Mas, quando questionados sobre a avaliação que fazem do desempenho dos dois políticos à frente destes dois cargos, a apreciação não só é positiva em relação a ambos como melhorou face ao mês de fevereiro.

De acordo com o barómetro realizado pela Aximage para o DN, JN e TSF, 72% dos inquiridos dão bom ou muito Bom à atuação de Marcelo, mais quatro pontos percentuais do que o que reportaram no mesmo estudo em fevereiro. Já António Costa tem tido uma atuação positiva para 61% dos portugueses, contra 22% de respostas negativas.

E apesar de alguns momentos de divergência entre os dois líderes (o último episódio em torno da promulgação dos apoios sociais pelo PR e envio para o Tribunal Constitucional por António Costa foi posterior à realização deste inquérito), a maioria dos portugueses (71%) entende que Marcelo devia ser “mais exigente com o Governo”.

As mulheres, os mais velhos, os mais pobres e os eleitores socialistas são os grupos que mais apreciam Marcelo e Costas, segundo a análise feita pelo JN.

O barómetro da Aximage também questiona a perceção sobre a atuação do Governo e da oposição como um todo e o balanço é claramente favorável para o executivo socialista, com 55% de avaliações positivas (mais cinco pontos percentuais) e 24% (menos nove pontos percentuais) de apreciações negativas.

Já em relação à oposição, as opiniões estão mais divididas, com uma maioria de 37% dos inquiridos a chumbar a sua atuação e 33% a considerarem-na positiva. Ainda assim, este valor é superior em cinco pontos percentuais em relação ao estudo de fevereiro.

Outro dado evidenciado no barómetro publicado nas edições deste domingo de DN, JN e TSF prende-se com a subida de popularidade do líder social-democrata face ao dirigente do Chega. Quando questionados sobre quem é o principal responsável pela oposição ao Governo, 41% indicam o nome de Rui Rio e 26% o de André Ventura. Em fevereiro, no rescaldo das presidenciais, os dois políticos chegaram a estar empatados.