PCP. João Ferreira caminha passo a passo para o topo

Candidatou-se à Presidência, ao Parlamento Europeu e à Câmara de Lisboa – tudo somado, são já seis as vezes que João Ferreira aceitou a missão política de encabeçar uma candidatura comunista. Mas nesta nova corrida à capital, o eurodeputado anunciou que vai deixar o Parlamento Europeu “a outro”. O dirigente que mais subiu no último congresso do PCP diz que precisa de se “concentrar no trabalho que temos a fazer em Lisboa”. E este é só mais um sinal da crescente importância que vem ganhando na hierarquia comunista e do caminho que está a fazer até à liderança do partido.

“Felizmente, não sou permanentemente candidato”, disse João Ferreira na cerimónia de apresentação da sua candidatura a Lisboa. E se o seu nome se repete constantemente e há vários anos nas corridas eleitorais do partido “é porque a coisa corre bem” e “valorizamos o trabalho feito”. Eleição a eleição, João Ferreira ganha pontos e mostra serviço para dentro e para fora do PCP. “Temos um projeto e património de trabalho ímpares”, fez questão de dizer no lançamento da candidatura, prometendo para “breve” a prestação de contas do trabalho feito no último mandato na autarquia, avisando já que foi “um registo notável”.