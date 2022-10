Morreu Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, vítima de covid-19

Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, morreu este domingo, às 7h30, vítima de covid-19, doença que o mantinha internado desde 10 de março. A notícia é confirmada em comunicado da própria autarquia, que já decretou três dias de luto municipal, a partir deste domingo.

"O Município de Viseu informa, com enorme pesar, que o Presidente da Câmara, António Almeida Henriques, faleceu esta manhã no Hospital de São Teotónio, vítima de complicações respiratórias decorrentes da COVID-19", pode ler-se.

O autarca, de 59 anos, estava internado na unidade de cuidados intensivos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu desde 10 de março. A família já tinha sido avisada no sábado de que o estado de saúde se tinha tornado irreversível, apesar dos esforços que estavam a ser feitos para que pudesse sobreviver à Páscoa.

Almeida Henriques foi eleito presidente da Câmara de Viseu em 2013 pelo PSD e cumpria o seu segundo mandato. Foi ainda secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, entre 2011 e 2013, e deputado à Assembleia da República.

Em 2019, fora constituído arguido por suspeitas de dois crimes de prevaricação em negócios com o empresário José Simões Agostinho, no âmbito da Operação Éter. Simões Agostinho foi detido por suspeitas de corrupção e viciação de contratos do Turismo do Porto e do Norte de Portugal.

Notícia atualizada às 11h18, com nova data de início do luto municipal