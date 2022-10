Sondagem: apesar do pico da pandemia em janeiro, António Costa ganha pontos e distancia-se de Rui Rio na avaliação dos portugueses

Políticas e liderança, atuação no último mês e confiança para primeiro-ministro. Em todos os três parâmetros avaliados no barómetro da Aximage para o DN, JN e TSF, António Costa vê a sua posição reforçada face ao último inquérito, realizado em dezembro, enquanto Rui Rio estagna na apreciação dos portugueses, aumentando assim o fosso entre os dois líderes partidários.

De acordo com este estudo, o agravar da situação epidemiológica no país durante os dois primeiros meses do ano, com os hospitais perto da rutura e um número recorde de mortes por covid-19, não afetou a avaliação globalmente positiva que os portugueses fazem de António Costa.

Segundo o barómetro da Aximage, 60% fazem uma apreciação positiva da sua atuação enquanto líder partidário no último mês (mais seis pontos percentuais do que em dezembro), contra 20% de apreciações negativas (menos 5 pontos percentuais).

Já o líder do PSD recolhe 33% de apreciações positivas e 34% de negativas.

Em relação à identificação com o líder e as suas políticas, o saldo volta a ser muito favorável para o primeiro-ministro: 40% dos inquiridos disseram gostar do líder e das suas políticas e 22% afirmaram precisamente o contrário.

Quanto a Rui Rio, apenas 16% responderam “gostar do líder e das suas políticas”, metade dos que afirmaram não gostar nem do líder nem das suas políticas. O problema parece residir em parte nas suas intervenções, já que uma percentagem superior – 25% - respondeu que gostava do líder mas não das políticas.

No indicador “confiança para primeiro-ministro”, as diferenças entre os dois políticos são ainda maiores, com Costa a manter a liderança face a Rui Rio a larga distância: 54% contra 18%.

Outro dado revelado pelo barómetro publicado pelas edições deste sábado do DN, JN e TSF revela que a atuação de António Costa é mais unânime junto do eleitorado socialista (apenas 5% fazem uma avaliação negativa) do que a de Rui Rio junto dos sociais democratas, com 16% do eleitores do PSD a não gostarem do seu desempenho.