P&R Lei autárquica vai ser revista? Sim. O que dizem os independentes? Se injustiças não forem revertidas, avançam com partido

A candidatura com o mesmo nome e símbolo a todos os órgãos autárquicos e verificação da autenticidade das assinaturas por amostragem são os pontos de ordem de que os independentes não estão dispostos a abrir mão: “A constituição de um novo partido político não é uma escolha nossa. O partido político nasce do imobilismo dos partidos do sistema e da sua intolerância aos movimentos e à livre escolha dos cidadãos”. O aviso estã dado. Saiba o que vai mudar

A ida a votos dos independentes vai ser facilitada?

Sim. Após a dramatizaçãodos autarcas eleitos por Grupos de Cidadãos Eleitores (GCE) contra os “atropelos” democráticos, a nova Lei Autárquica, aprovada à pressa no último verão por PSD e PS, vai ser revista no Parlamento, no próximo dia 8. Uma lei que acusam de ter sido feita à medida das “birras” de Rui Rio, Rui Moreira dixit, e de ser uma tentativa de “cacetada” para cortar as pernas aos independentes, segundo Isaltino Morais. Travada por sete partidos, não passará do papel.

