Marcelo visita cuidador informal sem apoios antes de ir a lar de idosos em Lisboa: “Isto toca muitas, muitas famílias”

O Presidente da República visitou este sábado a residência de um casal cujo marido é cuidador informal da companheira demente, em Lisboa, assinalando um ano do lançamento de um projeto-piloto de apoios sociais a estas situações.

Em Telheiras, Marcelo Rebelo de Sousa esteve com o homem de 68 anos e a sua mulher, de 71, inteirando-se das dificuldades, uma vez que a capital não é um dos 30 concelhos abrangidos pelo referido plano de subsídios e tempos de descanso do cuidador, segundo a página oficial na Internet do Palácio de Belém.

"Gratidão aos cuidadores informais e à ANCI [Associação Nacional de Cuidadores Informais]. A lei foi um começo, agora é preciso pô-la em prática. É preciso alargar [os apoios] a todo o país. Isto toca muitas, muitas famílias. É preciso ir traduzindo, por exemplo, no Plano de Recuperação e Resiliência que aí vem, o reconhecimento da sociedade portuguesa", declarou, recordando que "um terço dos portugueses já foi cuidador informal ou teve contacto com essa realidade".

A criação do Estatuto do Cuidador Informal foi uma causa abraçada desde início pelo chefe de Estado, e todos os partidos com assento parlamentar aprovaram a medida.

Com Rebelo de Sousa estiveram a presidente da ANCI, Sílvia Alves, e uma equipa do projeto "Famílias Seguras", da ANCI e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, para rastreio à covid-19 junto de cuidadores informais e pessoas cuidadas.

Sílvia Alves calculou a existência de um universo de cerca de um milhão de cuidadores informais em Portugal.

O Presidente tem ainda este sábado uma visita agendada a um lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, também na Alta da cidade.