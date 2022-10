Cabo Delgado. Portugal, de mãos atadas, aguarda sinal do Presidente moçambicano

O envio de cerca de 60 militares portugueses para a formação das forças especiais moçambicanas poderá ter sido lido como uma resposta ao ataque terrorista da semana passada na vila de Palma, na província de Cabo Delgado. Porém, o anúncio de Augusto Santos Silva na segunda-feira só confirmou em números (aproximados) o reforço da cooperação técnico-militar que o seu colega da Defesa tinha referido já no início de fevereiro. João Gomes Cravinho disse então que o contingente avançaria previsivelmente em abril.

O Governo tem sido cauteloso nas declarações que faz sobre a matéria: a cooperação visa dotar as forças moçambicanas com “as características necessárias para o desempenho da soberania no seu próprio país”, disse Gomes Cravinho em fevereiro. Santos Silva foi mandatado pela União Europeia (UE) para preparar a ajuda europeia a Moçambique, tendo visitado o país em janeiro. Esta semana, questionado na RTP se o Governo equacionava uma cooperação mais robusta — não apenas de formação — para reprimir os terroristas em Cabo Delgado, o chefe da diplomacia lembrou que o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, foi “absolutamente claro” quando disse que “são os soldados moçambicanos que têm de defender a terra moçambicana”.