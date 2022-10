No distrito do Porto, PSD e CDS prometem mais coligações (mas parece tudo como há quatro anos)

Os líderes das distritais do PSD e do CDS do Porto assinaram, esta segunda-feira, na Invicta, um acordo de princípio de coligações para as próximas autárquicas, compromisso que replica o acordo-quadro nacional firmado por Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, há duas semanas em Lisboa. Ao Expresso, Alberto Machado e Fernando Barbosa afirmam estar “confiantes” que a tradicional ida a votos juntos possa ser ainda mais alargada na corrida autárquica do outono, após terem sido parceiros nas urnas em 11 concelhos do Distrito do Porto em 2017.

No acordo, ambos os partidos comprometem-se em concorrer numa única candidatura a todos os órgãos autárquicos no maior número possível de municípios, coligações ainda abertas a outros partidos, com exceção do Chega. Segundo o líder da Distrital 'laranja', as coligações serão identificadas no boletim de voto com menção em primeiro lugar da sigla do partido que indicar o cabeça de lista à Câmara Municipal, no caso do PSD, já que o CDS não é governo em nenhum dos concelhos do Distrito.

Nas listas, um e outro partido compromete-se a rejuvenescer os quadros autárquicos, bem como a incluir mais mulheres, não se restringindo às quotas impostas pela lei da paridade do género. Nas coligações dos velhos parceiros políticos, está ainda prevista a inclusão de independentes, “vincando a abertura dos dois partidos à sociedade civil, fora do espectro político-partidário”, avançam em comunicado.

Alberto Machado e Fernando Barbosa justificam a necessidade do reforço deste acordo a nível distrital para permitir às concelhias locais negociarem localmente as candidaturas conjuntas, que poderão município a município ter cláusulas específicas, que irão regular matérias como a elaboração e ordenação dos candidatos nas listas, estrutura de campanha, financiamento, programas e campanhas eleitorais. A autonomia local é, contudo, relativa, já que os acordos locais terão de ser assinados em última instância pelas direções políticas de ambos os partidos.

Tal como sucedeu em 2017, os dois partidos deverão ir juntos a sufrágio em quatro dos cinco municípios onde governam - Maia, Trofa, Amarante e Penafiel. De fora deverá ficar novamente a Câmara da Póvoa de Varzim liderada por Aires Pereira, autarquia 'laranja' que governa a solo há mais de duas décadas. De acordo com Fernando Barbosa, fora das contas conjuntas mantém-se o Porto, após o apoio declarado do CDS a Rui Moreira em 2013 e 2017.

“É esta a nossa vontade, cenário que só mudará se Rui Moreira por alguma razão não se recandidatar”, diz o líder distrital centrista. Menos taxativo é o líder distrital do PSD, que alegou esta segunda-feira ainda não ter perdido a esperança de que o CDS possa vir a reconhecer que o projeto político social-democrata, encabeçado por Vladimiro Feliz será o melhor para a cidade.

“O atual presidente da Câmara do Porto já disse tantas vezes que não se recandidata como deu a entender o contrário. Portanto, até que se decida ainda temos esperança que o CDS trave connosco a luta por um Porto mais inclusivo, desenvolvido, de mais ação e menos promessas ao nível de políticas públicas, do ambiente à mobilidade e habitação”, salienta o deputado do PSD. Na Invicta, de resto, a Iniciativa Liberal também só espera o anúncio da recandidatura do atual autarca para fechar um acordo e oficializar o apoio. Sem pressa, garantem os liberais.

Em Vila Nova de Gaia, onde PSD e CDS vão tradicionalmente juntos a votos desde 1997, as negociações em torno do apoio à candidatura de António Oliveira já estão “em curso e têm tudo para serem fechadas rapidamente”. O líder do CDS remete, porém, a elaboração da lista e timings de formalização da candidatura para Cancela de Mora, deputado e líder da concelhia de Gaia.

Porém, em Matosinhos, os centristas admitem constrangimentos em relação a uma candidatura conjunta, depois de o CDS local ter decidido apoiar o independente de António Parada, atual vereador da autarquia e que deverá ir de novo a votos, segundo apurou o Expresso. Este fim de semana, a Iniciativa Liberal aprovou a candidatura conjunta com a Aliança, em Matosinhos, tendo um cabeça de lista independente, cujo nome ainda não é conhecido.

A confirmar-se a corrida a solo do CDS, Fernando Barbosa antecipa uma enorme fragmentação de votos e um “valente banho nos partidos do centro-direita” em Matosinhos, que irá beneficiar a candidata do PS e atual autarca Luísa Salgueiro.

Coligações entre PSD e CDS deverão ficar fechadas até 15 de abril. Nos concelhos onde o CDS correr em pista própria, os candidatos serão anunciados entre o final do mês e o início de maio.