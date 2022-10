Negociações entre Livre e Medina em 'stand-by'. Partido exige coligação formal e lugar na vereação

Depois da coligação que apoia Carlos Moedas na corrida a Lisboa, todos os apoios à esquerda seriam importantes para Fernando Medina. Mas após as negas do BE, PCP e PAN, nem o apoio do Livre está garantido.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler