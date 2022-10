Candidato do Chega a Castelo Branco hostilizou jornalistas durante campanha de Ventura. Agora diz que era “recado” interno

Rui Paulo Sousa, diretor da campanha de André Ventura nas eleições presidenciais e coordenador da Comissão de Ética do Chega, é o candidato do partido à Câmara Municipal de Castelo Branco. A 17 de janeiro, num jantar-comício nos arredores de Braga, Rui Paulo Sousa referiu-se aos jornalistas que acompanhavam a campanha presidencial de Ventura como “inimigos”. No final do jantar – com cerca de 170 apoiantes concentrados em 450 metros quadrados e sem ventilação, distanciamento físico ou luz verde da Direção-Geral da Saúde –, os jornalistas foram recebidos com vaias na sala. “Os nossos inimigos, os nossos adversários estão lá fora. Não estão todos lá fora, infelizmente. Alguns estão cá dentro”, disse então o diretor da campanha.

