Autárquicas. Duarte Pacheco é o candidato do PSD a Torres Vedras

Duarte Pacheco vai ser o candidato do PSD à câmara municipal de Torres Vedras. A decisão foi tomada na noite passada numa reunião da concelhia e da distrital, que deverá enviar até ao fim do dia de hoje a ata com a indicação dos nomes escolhidos à comissão autárquica nacional.

O anúncio da candidatura, contudo, foi feito de forma peculiar. Duarte Pacheco, que além de líder da distrital da Área Oeste é também deputado com a pasta das Finanças e secretário da Mesa da Assembleia da República, tomava a palavra na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco quando deixou escapar, com ironia, que além de Carlos Moedas, que o PS quer ouvir naquela comissão, também ele era candidato a uma câmara.

Em causa está o facto de o PS ter chamado àquela comissão o ex-comissário europeu e ex-secretário de Estado adjunto do PM, Carlos Moedas, para falar de factos que, no entender do PSD, já são do conhecimento público desde 2014 e 2015. Para os sociais-democratas, o único dado novo associado a Carlos Moedas é que ele é hoje candidato à câmara municipal de Lisboa. Daí que Duarte Pacheco tenha usado da ironia para dizer que, se fosse por isso, também o deviam chamar a ele à comissão, ou ao deputado Fernando Negrão, que é candidato por Setúbal.

A ironia levou o deputado socialista João Paulo Correia a notar que o deputado social-democrata recorreu a uma comissão de inquérito para lançar uma candidatura.

Duarte Pacheco confirmou ao Expresso a decisão tomada no domingo ao final do dia pelas estruturas locais. O nome ainda não foi homologado formalmente pela comissão autárquica nacional, que ao início da tarde desta segunda-feira ainda não tinha recebido a indicação da concelhia e da distrital. Também o nome de Pedro Santana Lopes chegou a ser equacionado para encabeçar a lista do PSD à câmara de Torres Vedras, por vontade das estruturas locais, mas o ex-primeiro-ministro e ex-fundador do Aliança recusou sempre qualquer candidatura que não fosse à câmara que lhe é mais cara: a Figueira da Foz.

Natural de Sobral de Monte Agraço, onde já chegou a concorrer à câmara nos anos 80, Duarte Pacheco vai agora concorrer à autarquia de Torres Vedras liderada pelo socialista Carlos Bernardes. É já o terceiro deputado de primeira linha anunciado como candidato autárquico: Fernando Negrão, vice-presidente da Assembleia da República (e ex-líder parlamentar), vai concorrer a Setúbal e Ricardo Batista Leite, vice-presidente da bancada vai ser o cabeça de lista do PSD a Sintra.