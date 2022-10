Operação ‘autárquicas’ deixa críticos de Rio sem espaço

Quando, esta semana, Rui Rio apresentou mais uma mão-cheia de candidatos autárquicos, fê-lo com uma mensagem clara: quem andava a dizer que o PSD estava atrasado podia agora “engolir em seco”. As apostas são claras: Lisboa, com Carlos Moedas, Sintra, com Ricardo Batista Leite, Coimbra, com José Ma­nuel Silva, e depois o Porto e Gaia, escolhas menos consensuais e mais polémicas. Faltam quatro das importantes: Leiria, Viana do Castelo, Castelo Branco e Oeiras (ver texto abaixo).

A estratégia é fragilizar o PS em dois atos. Autárquicas primeiro, Orçamento do Estado depois. E o objetivo é Rio ganhar capital político suficiente para chegar a janeiro, altura em que o partido vai discutir a liderança, e convencer o PSD de que a travessia do deserto está prestes a chegar ao fim. Não será fácil, até porque há as sondagens (e Rio não descola) e há a falta de ­união. Para já, contudo, a operação ‘autárquicas’ está a surtir efeito, e os críticos são os primeiros a engolir em seco. Carlos Carreiras, a quem Rui Rio chamou de “o pior, o mais incompetente”, desfaz-se em elogios: “Estão de parabéns, são excelentes candidatos”, diz ao Expresso a propósito da última leva de nomes conhecidos.