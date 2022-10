EDP tem de ajudar Engie a cumprir medidas ambientais

Várias das medidas de mitigação e compensação dos impactos ambientais provocados pelas cinco barragens na bacia do Douro, sobretudo pelas do Baixo Sabor e Foz-Tua, e a existência de processos judiciais relacionados com os contratos destas concessões constam das principais razões invocadas pelos técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para, em julho, terem informado os seus superiores sobre “não estarem reunidas as condições para autorizar a transmissão” das concessões. Nesse parecer interno, a presidência da APA é aconselhada a pedir um parecer jurídico para avaliar a garantia do interesse público de cada uma das concessões.

Não é certo se esses conselhos foram tidos em conta, mas, segundo o presidente da APA, Nuno Lacasta, as dúvidas levantadas em julho foram esclarecidas com “informação adicional”, que permitiu “formar a convicção de que a transação era passível de autorização” no final do ano. Questionado pelo Expresso sobre como foi possível concluir em quatro meses medidas “não implementadas” e, nalguns casos, “sem solução definida nem aprovada”, e com atrasos de cinco anos, a presidência da APA responde que foi “colmatada informação em falta e definida a forma como cada uma delas iria ser mantida pelo novo concessionário ao longo do prazo da concessão”. E que foi feita uma adenda ao contrato de transmissão que garante a “responsabilidade solidária do antigo titular além das responsabilidades assumidas pelo novo titular”. A EDP fica “obrigada a prestar durante dois anos todo o apoio e acompanhamento para uma passagem sem qualquer interrupção e garantia da continuidade das medidas no terreno”. Entre estas estão a criação de um sistema de mobilidade terrestre ao longo do Tua (que a APA diz depender de outras entidades), a conectividade fluvial ao longo do rio Douro e seus afluentes e as medidas que facilitam a migração de peixes.