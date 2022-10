Miguel Barros é o candidato da Iniciativa Liberal à câmara de Cascais

Miguel Barros foi o nome escolhido pela Iniciativa Liberal (IL) para a corrida a Cascais nas autárquicas. O engenheiro, de 52 anos, e membro do Conselho Nacional da IL e do grupo de coordenação do núcleo de Cascais, foi apresentado esta sexta-feira pelo núcleo local.

Joana Matias, gestora e presidente executiva de de uma multinacional, é a número dois da lista. Os dois nomes terão que ser confirmados no Conselho Nacional da IL no próximo sábado, assim como as restantes listas de candidatos para as autárquicas.

"Temos de trazer Cascais para o século XXI. É tempo de acabar com problemas que se arrastam há décadas. É fundamental pensar a gestão autárquica de forma diferente. Com profissionalismo, ao serviço dos munícipes, focada nas suas responsabilidades e sem caciquismos", afirmou Miguel Barros.

O candidato promete "maior justiça fiscal" para as famílias e empresas, a "eliminação da burocracia" e o "fim de gastos desnecessários", assim como uma maior aposta no ambiente e na mobilidade sustentável. "Queremos um concelho muito melhor para todos", acrescentou.

Ambos os candidatos são residentes em Cascais. Licenciado em engenharia civil pelo Instituto Superior Técnico, Miguel Barros obteve depois em 1996 um MBA pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em 1996. O seu percurso profissional tem sido no sector financeiro, com passagens pelo estrangeiro

Aos 43 anos, Joana Matias, é CEO em Portugal de uma multinacional. Licenciada em Marketing e Publicidade e com um MBA pelo ISCTE, desempenhou vários cargos de gestão de projetos e departamentos em companhias de grande consumo.

No sábado, o Conselho Nacional da IL deverá aprovar os candidatos para as autárquicas. Os escolhidos têm sido conhecidos a conta-gotas. Depois da desistência de Miguel Quintas em Lisboa, foi anunciado no fim de semana passado Bruno Horta Soares como número um da lista para a capital e a manutenção de Ana Pedrosa-Augusto como número dois.