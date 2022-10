As pistas para o desconfinamento. Páscoa tem de correr bem para plano continuar

A decisão é pela "precaução". O Governo reuniu-se esta sexta-feira através de um Conselho de Ministros eletrónico para decidir esperar. As regras que se aplicaram nos últimos dias são para manter por mais uma semana, com a agravante da proibição de circulação entre concelhos que vigora a partir desta sexta-feira até ao dia 5, e só no dia 1 de abril o governo avaliará se há condições para passar à fase seguinte do plano.

As conclusões foram dadas pela ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana da Silva, que deixou claro que, se os dados se mantiverem como estão hoje, então haverá luz verde para avançar. O número de novos casos de Covid-19 está a baixar, apesar de o R(t) estar a aumentar à medida em que o desconfinamento avança, mas tal não põe em perigo a matriz de risco. "Estamos no nível verde, mas temos de fazer um esforço por nos mantermos no verde, em segurança", disse a ministra. O que muda para já?

Páscoa confinada

A primeira mensagem é esta: entre esta sexta-feira e a segunda-feira, dia 5, a contenção é máxima. A Páscoa é um momento de partilha familiar, como disse ontem Marcelo Rebelo de Sousa, mas desta vez não pode ser. Apesar de o clima pandémico parecer controlado, o Governo teme que a Páscoa seja o novo Natal, e por isso pede auto-controlo máximo.

"As regras em que vivemos até dia 5 de abril vão ser exatamente as mesmas das que vivemos no dia de hoje", disse a ministra da Presidência sublinhando que o atual decreto do estado de emergência vai ser prorrogado até dia 5 de abril, mantendo-se tudo igual até lá. A proibição de circulação entre concelhos mantém-se, assim, a partir de hoje e até ao dia 5 de abril.

De resto, todas as regras sobre atividades permitidas e não permitidas, dever geral de recolhimento e horários de funcionamento continuam na mesma. Não há nada de novo, a não ser a autorização para as autoridades de saúde terem acesso a dados dos 'incontactáveis' para acelerar o processo de vacinação, como pedido pelo PR.

O que muda a partir do dia 5 de abril?

Se a situação pandémica se mantiver controlada na próxima semana, se não derrapar, então tudo indica que o país passará para a fase 2 do desconfinamento: abrem as escolas do 2º e 3º ciclo, os museus, os ginásios (sem aulas de grupo), as esplanadas até 4 pessoas, as modalidades desportivas de baixo risco e as lojas até 200 m2 e com porta para a rua.

Mas Mariana Vieira da Silva foi clara quando disse que esse é o plano 'A', que avança se tudo correr bem. Mas essas decisões ainda não foram tomadas neste Conselho de Ministros. Só vão ser tomadas na próxima quinta-feira, dia 1 de abril, altura em que o Governo terá na posse "mais dados" para avaliar como correu esta primeira fase de desconfinamento. E para ver, caso a caso, concelho a concelho, se é possível continuar a avançar.

Alerta: R está a aumentar e Governo pode acionar travão

A ministra aplaudiu o indicador positivo da incidência (novos casos por 100 mil habitantes), que está a descer. Mas lembrou que o outro indicador que compõe a matriz, o R(t), está a aumentar. O que é que isso significa? Nada é "estanque", e não é por o R(t) subir para lá de 1 que o travão é puxado automaticamente. A matriz é uma combinação dos dois indicadores, e é isso que fará o ponto avançar da zona verde para a amarela e depois para a vermelha. Neste momento estamos "no verde", disse a ministra, apesar de a taxa de transmissibilidade estar a subir ligeiramente. É preciso continuar no verde.

Teletrabalho para lá do Estado de Emergência

O teletrabalho (sempre que possível) vai manter-se inalterado enquanto vigorar o estado de emergência, depois poderão ser feitas adaptações. Mas uma coisa é certa: o Governo aprovou ontem o prolongamento até 31 de dezembro de 2021 do diploma que impõe a adoção obrigatória do teletrabalho, sem necessidade de acordo entre as partes, e o desfasamento dos horários de trabalho de entrada e saída, nas empresas fixadas nas áreas territoriais mais afetadas pela pandemia. Ou seja, o regime excecional e transitório de reorganização do trabalho foi prolongado até ao final do ano.

Testes alargados nos concelhos com mais casos

Sobre a estratégia de testagem massiva, que vai começar este fim de semana com o pessoal das escolas, a ministra disse que vai ser alargada também ao ensino superior e, depois, vai ser alargada setor a setor começando nos concelhos com mais casos: os que tiverem uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes.

"Temos procurado uma estratégia de alargamento de testes. Começámos pelas escolas, e para os locais onde a incidência supere os 120 casos estamos a decidir medidas para que existam testes de forma mais massificada, em colaboração com autarquias e com o SNS", disse.

Governo pode mesmo recorrer ao TC para travar aumento de apoios sociais

Outra das confirmações que a ministra da Presidência deu tem a ver com o facto de o Governo se preparar para recorrer ao Tribunal Constitucional para travar o pacote legislativo de aumento dos apoios sociais que foi aprovado no Parlamento pela oposição. No entender do Governo, tal representa um aumento de despesa para lá do orçamentado, o que vai contra a lei travão. "O Governo não abdica de nenhuma das suas prerrogativas e usará se necessário. Agora o que temos de fazer é aguardar", disse, colocando o ónus no Presidente da República que tem de promulgar ou vetar as leis.

Certo é que, segundo a ministra, o Governo não deixará os apoios sociais a descoberto: o layoff a 100% é para manter, e o Governo prosseguirá o esforço de não deixar ninguém abaixo do limiar da pobreza.